Ведущая рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті на ICTV2 Алина Шаманская сообщила, что временно покидает Киев из-за проблем со здоровьем.

До этого блогер и телеведущая несколько недель страдала от сильной головной боли, которую не удавалось снять обезболивающими препаратами.

Шаманская о состоянии и диагнозе

По словам ведущей, после недели непрерывной головной боли она обратилась в больницу. Сначала Шаманская посетила терапевта, которая направила ее на консультацию к неврологу.

Сейчас смотрят

В соцсетях подписчики предполагали, что причиной плохого самочувствия может быть мигрень или гайморит. Однако после обследования врач поставил другой диагноз.

Согласно медицинскому заключению, у Шаманской обнаружили головную боль напряжения с перенапряжением перикраниальной мускулатуры.

Речь идет об одном из самых распространенных видов головной боли, который сопровождается ощущением сдавливания головы, давлением в висках, затылке или лбу и часто связан с перенапряжением мышц шеи и плечевого пояса.

Среди возможных причин такого состояния врачи называют стресс, тревожность, недосыпание, длительную работу за компьютером или телефоном, хроническую усталость и эмоциональное истощение.

Шаманская покидает Киев

Несмотря на проблемы со здоровьем, ведущая решила не отменять запланированную на сегодня рабочую съемку. После этого Алина Шаманская планирует покинуть столицу, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

— Я уезжаю из Киева, потому что мне нужно позаботиться о себе, о своем ментальном состоянии и о состоянии своего здоровья. Я уже связалась с продюсером телеканала. Никаких проблем, меня будут ждать. Желаю здоровья, потому что это самое главное, — рассказала ведущая в сториз.

Она добавила, что пока не знает, когда вернется к работе и жизни в Киеве. Алина поделилась, что на этот раз сознательно отказалась от каких-либо дедлайнов и планирует ориентироваться исключительно на собственное самочувствие и рекомендации врачей.

— Я сказала, что это может быть неделя, может быть две, может быть и больше. Просто буду смотреть на свое состояние, что будут говорить врачи, — пояснила телеведущая.

Блогерша отметила, что летние каникулы сына позволят ей сосредоточиться на восстановлении и не спешить с возвращением к привычному ритму жизни.

Алина Шаманская также призвала подписчиков не игнорировать проблемы со здоровьем и обращаться к специалистам, если что-то беспокоит.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.