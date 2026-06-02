Алина Шаманская раскрыла диагноз, из-за которого на неопределенный срок уезжает из Киева
Ведущая рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті на ICTV2 Алина Шаманская сообщила, что временно покидает Киев из-за проблем со здоровьем.
До этого блогер и телеведущая несколько недель страдала от сильной головной боли, которую не удавалось снять обезболивающими препаратами.
Шаманская о состоянии и диагнозе
По словам ведущей, после недели непрерывной головной боли она обратилась в больницу. Сначала Шаманская посетила терапевта, которая направила ее на консультацию к неврологу.
В соцсетях подписчики предполагали, что причиной плохого самочувствия может быть мигрень или гайморит. Однако после обследования врач поставил другой диагноз.
Согласно медицинскому заключению, у Шаманской обнаружили головную боль напряжения с перенапряжением перикраниальной мускулатуры.
Речь идет об одном из самых распространенных видов головной боли, который сопровождается ощущением сдавливания головы, давлением в висках, затылке или лбу и часто связан с перенапряжением мышц шеи и плечевого пояса.
Среди возможных причин такого состояния врачи называют стресс, тревожность, недосыпание, длительную работу за компьютером или телефоном, хроническую усталость и эмоциональное истощение.
Шаманская покидает Киев
Несмотря на проблемы со здоровьем, ведущая решила не отменять запланированную на сегодня рабочую съемку. После этого Алина Шаманская планирует покинуть столицу, чтобы сосредоточиться на восстановлении.
— Я уезжаю из Киева, потому что мне нужно позаботиться о себе, о своем ментальном состоянии и о состоянии своего здоровья. Я уже связалась с продюсером телеканала. Никаких проблем, меня будут ждать. Желаю здоровья, потому что это самое главное, — рассказала ведущая в сториз.
Она добавила, что пока не знает, когда вернется к работе и жизни в Киеве. Алина поделилась, что на этот раз сознательно отказалась от каких-либо дедлайнов и планирует ориентироваться исключительно на собственное самочувствие и рекомендации врачей.
— Я сказала, что это может быть неделя, может быть две, может быть и больше. Просто буду смотреть на свое состояние, что будут говорить врачи, — пояснила телеведущая.
Блогерша отметила, что летние каникулы сына позволят ей сосредоточиться на восстановлении и не спешить с возвращением к привычному ритму жизни.
Алина Шаманская также призвала подписчиков не игнорировать проблемы со здоровьем и обращаться к специалистам, если что-то беспокоит.