Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов России. Под удары попал нефтеперерабатывающий завод Ильский, расположенный в Краснодарском крае РФ.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение Ильского НПЗ и других объектов РФ

По информации Генштаба, подтверждено поражение Ильского НПЗ с последующим пожаром на территории завода. В настоящее время масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Там отмечают, что Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на Юге России. Мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.

По данным Генштаба, завод производит нефтепродукты, которые используют Вооруженные силы России.

Эта атака на Ильский НПЗ – уже по меньшей мере 16-я с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

USF Struck the Ilsky Oil Refinery On the night of June 2, operators of the @1usc_army struck the Ilsky Oil Refinery, one of the largest oil-processing facilities in southern russia. The refinery produces gasoline, diesel fuel, fuel oil, bitumen, and other petroleum products.… pic.twitter.com/IL7eMuHZvM — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) June 2, 2026

В то же время подтверждено поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 в населенном пункте Видное на территории временно оккупированного Крыма.

Под удары Сил обороны Украины попал склад беспилотников российских войск в Шахтерском Донецкой области, а также пункты управления дронами в районах Устинки Белгородской области России, Лугового Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине.

Украинские защитники нанесли удары по сосредоточениям живой силы армии РФ в районах Широкино, Берестка и Комара Донецкой области, Малиевки на Днепропетровщине, Локоты в Курской области РФ.

Поражение Новошахтинского и Саратовского НПЗ

31 мая по результатам ударов по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области РФ украинскими крылатыми ракетами Нептун подтверждено поражение двух установок первичной переработки нефти, АВТ-1 и АВТ-2, сообщили в Генштабе.

В ЛПДС Лазарево в Кировской области РФ повреждены два резервуара РВС-50000 куб. м и постройки магистральных насосных станций, уточнили там.

В результате ударов 31 мая по территории Саратовского НПЗ подтверждено поражение установки первичной переработки нефти АВТ-6.

Кроме того, в ночь на 1 июня поражен корабль российских войск в районе базирования в Межводном в Крыму. По предварительной информации, это судно размагничивания.

