ВСУ поразили Ильский НПЗ, пункты управления дронами и технику
- Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по Ильскому, Новошахтинскому и Саратовскому НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию.
- Силы обороны поразили комплекс Панцирь-С1 в Крыму, склады беспилотников, пункты управления и скопления живой силы российских войск.
Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов России. Под удары попал нефтеперерабатывающий завод Ильский, расположенный в Краснодарском крае РФ.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение Ильского НПЗ и других объектов РФ
По информации Генштаба, подтверждено поражение Ильского НПЗ с последующим пожаром на территории завода. В настоящее время масштабы нанесенных повреждений уточняются.
Там отмечают, что Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на Юге России. Мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.
По данным Генштаба, завод производит нефтепродукты, которые используют Вооруженные силы России.
Эта атака на Ильский НПЗ – уже по меньшей мере 16-я с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
USF Struck the Ilsky Oil Refinery
On the night of June 2, operators of the @1usc_army struck the Ilsky Oil Refinery, one of the largest oil-processing facilities in southern russia.
The refinery produces gasoline, diesel fuel, fuel oil, bitumen, and other petroleum products.… pic.twitter.com/IL7eMuHZvM
— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) June 2, 2026
В то же время подтверждено поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 в населенном пункте Видное на территории временно оккупированного Крыма.
Под удары Сил обороны Украины попал склад беспилотников российских войск в Шахтерском Донецкой области, а также пункты управления дронами в районах Устинки Белгородской области России, Лугового Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине.
Украинские защитники нанесли удары по сосредоточениям живой силы армии РФ в районах Широкино, Берестка и Комара Донецкой области, Малиевки на Днепропетровщине, Локоты в Курской области РФ.
Поражение Новошахтинского и Саратовского НПЗ
31 мая по результатам ударов по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области РФ украинскими крылатыми ракетами Нептун подтверждено поражение двух установок первичной переработки нефти, АВТ-1 и АВТ-2, сообщили в Генштабе.
В ЛПДС Лазарево в Кировской области РФ повреждены два резервуара РВС-50000 куб. м и постройки магистральных насосных станций, уточнили там.
В результате ударов 31 мая по территории Саратовского НПЗ подтверждено поражение установки первичной переработки нефти АВТ-6.
Кроме того, в ночь на 1 июня поражен корабль российских войск в районе базирования в Межводном в Крыму. По предварительной информации, это судно размагничивания.