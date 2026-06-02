В ночь на 2 июня РФ совершила очередную масштабную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Под ударом оказались сразу несколько городов, в том числе Киев, Днепр, Запорожье и Харьков, однако больше всего пострадала столица.

В результате обстрелов в разных районах фиксировались разрушение гражданской инфраструктуры, пожары и повреждения жилых и коммерческих объектов.

Киев под ударом: самые большие разрушения и последствия атаки

Самые серьезные повреждения зафиксированы в Подольском районе Киева. По предварительным данным, российская ракета попала вблизи девятиэтажного жилого дома, что повлекло за собой обвал верхних этажей.

Кроме того, в столице возник пожар на территории одного из учебных заведений. Всего в по меньшей мере семи районах Киева повреждены жилые дома, автозаправочные станции и офисные помещения, включая бизнес-центр.

Автосалон Zeekr в Киеве после атаки: что известно о последствиях

Отдельно пострадал автосалон премиальных электромобилей Zeekr в Киеве, расположенный на Подоле. В результате пожара была уничтожена часть здания и несколько автомобилей, находившихся в салоне.

После российской атаки автосалон Zeekr в Киеве приостанавливает работу. Об этом сообщил официальный дистрибьютор бренда в Украине. Также были обнародованы кадры разрушенного помещения, на которых видны значительные повреждения, хотя часть автомобилей уцелела.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила масштаб разрушений и показала последствия пожара, вызванного обстрелом.

Таким образом, автосалон Zeekr в Киеве после атаки оказался среди объектов, понесших серьезные потери, а его работа временно остановлена.

Что известно о бренде Zeekr

Zeekr – это относительно новый китайский бренд премиальных электромобилей, созданный в 2021 году в рамках холдинга Geely Holding Group.

Компания позиционирует себя в качестве конкурента Tesla и других производителей электрокаров премиумкласса, сочетая современные технологии, высокий уровень безопасности и футуристический дизайн.

Название Zeekr происходит от сочетания термина Generation Z и слова “geek”, что подчеркивает ориентацию бренда на цифровые технологии и современную аудиторию.

