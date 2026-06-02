Россия утром совершила очередную массированную ракетную атаку по территории Украины, применив восемь гиперзвуковых ракет Циркон по разным направлениям, а также баллистические и крылатые ракеты.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Что известно о запуске ракет Циркон и баллистики

Юрий Игнат отметил, что четыре Циркона россияне запустили с южного направления, вероятно, из АР Крым.

Одновременно враг запустил еще четыре Циркона с Севера.

— Это, пожалуй, самое большое количество именно этого типа ракет, которое было применено во время одновременного удара, — подчеркнул Игнат.

Также ночная российская атака ознаменовалась применением большого количества баллистических ракет, из которых 11 перехватили, а еще 30 перехватить не удалось.

Кроме того, из 27 запущенных ракет Х-101 26 были сбиты, удалось перехватить и три крылатых ракеты Калибр.

– То есть по крылатым только три попадания, а с баллистикой результаты хуже, поэтому попадание 30 баллистических ракет, – объяснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

Он отметил, что география ударов баллистики по Украине 2 июня отличалась от массированного обстрела 24 мая. Так, раньше основным направлением был Киев, теперь же атакованы также Днепр, Харьковщина, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

Атака дронами по Украине 2 июня 2026 года: детали

Игнат рассказал, что атака дронами по Украине 2 июня показала, что россияне ищут возможность добираться в самые отдаленные регионы с помощью сложных маршрутов, используя при этом географические особенности местности.

Так, западную часть Украины враги атакуют с использованием приграничных территорий соседних государств – Беларуси, Молдовы и Румынии.

– Есть информация, что может Беларусь помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно это уже говорилось, оценки давались этому вопросу, – заявил Юрий Игнат.

Для того чтобы провести атаку на Киев, россияне прячут воздушные цели над водой. К примеру, с севера для этого часто используется Киевское море.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ пояснил, что когда дроны максимально прижимаются к земле, украинские радиолокационные станции не могут вовремя их увидеть.

Для борьбы с подобными целями защитники неба активно привлекают малую авиацию и специальные наземные отряды.

– Никто со счетов не списывает мобильные огневые группы, они на небольших высотах действуют довольно эффективно. Сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон на высоте 10–20 метров пролетает над землей, и здесь, собственно, как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях, – сказал Юрий Игнат.

Напомним, во время ночной атаки на Украину 2 июня российские войска применили 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА разных типов.

