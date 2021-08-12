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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Олимпийской чемпионке из Японии заменят медаль, которую покусал мэр

Мер японського міста погриз медаль чемпіонки Олімпіади-2020

Члену сборной Японии по софтболу Миу Гото заменят ее завоеванную золотую медаль на новую. Причиной стало то, что мэр японского города Нагоя Такаши Кавамура покусал ее олимпийскую награду.

Инцидент произошел на прошлой неделе после того, как новоиспеченная чемпионка Игр-2020 вернулась из Токио в свой родной город.

Во время официальной церемонии чествования спортсменов мэр Кавамура снял маску, надел себе на шею олимпийскую медаль и немножко ее погрыз. Чиновник попробовал на зуб медаль для фотокорреспондентов.

После церемонии на поведение мэра поступило более 7 тыс. жалоб. Люди обвинили мэра Нагоя в нарушении правил этикета и домогательстве. Дело в том, что 72-летний Кавамура во время церемонии поставил несколько некорректных вопросов 20-летней Готу. Как вот, можно ли ей вступать в романтические отношения.

Глава города уже извинился за свое поведение. Он провел беседу с председателем Олимпийского комитета Японии Ясухито Ямаситой и заявил, что возместит деньги за новую золотую медаль.

Сборная Японии по софтболу стала олимпийским чемпионом. В финале японки победили команду США со счетом 2:0. Бронзовые медали в этой дисциплине достались канадкам, которые переиграли мексиканок 3:2.

Софтбол — разновидность бейсбола. На Играх-2020 в этой дисциплине соревновались женщины, а мужчины в бейсболе. В Токио медали в софтболе разыграли в пятый раз в истории. На Играх-2024 в Париже этого вида спорта не будет.

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Источник: Kyodo News

Фото: Kyodo News

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