В возрасте 27 лет умер Пресли Уокер Гербер – сын Синди Кроуфорд и Рэнде Гербера.

Трагедия произошла в воскресенье, 20 сентября.

Умер Пресли Уокер Гербер – сын Синди Кроуфорд: что известно

Согласно данным медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, манекенщика Пресли Гербера не стало во время пребывания в реабилитационном центре.

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Пока официальное вскрытие еще не завершено, поэтому точную причину смерти пока не разглашают.

Официальный представитель семьи уже обратился к прессе от имени родителей и сестры Пресли — популярной модели Кайи Гербер:

— Семья просит о конфиденциальности в это очень тяжелое и болезненное время.

Известно, что в последние годы Прессли Гербер открыто делился с аудиторией собственными психологическими проблемами, депрессией и трудностями с зависимостями.

На фоне борьбы за собственное здоровье он начал ведение социальных сетей под девизом Понедельники психического здоровья.

В подкасте Studio 22 Пресли Гербер объяснял свою откровенность стремлением обезопасить молодежь от собственных ошибок.

— Имея проблемы с психическим здоровьем, депрессией и некоторыми другими сопутствующими проблемами, я думаю, что независимо от того, помогу ли я одному человеку или ста людям выбраться из того состояния, в котором я оказался в определенный момент своей жизни, это все, что мне нужно сделать. Психическое здоровье – это проблема. Это так важная часть моей жизни. Это круглосуточная работа, и в ней так много всего, — рассказывал Пресли Гербер.

Также Пресли Гербер признавался, что стремится стать опорой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Он отмечал, что многому увидел и научился. Пресли выражал надежду, что его ошибки помогут кому-то справиться с депрессией или другими психическими заболеваниями.

Пресли Уокер Гербер: факты с биографии

Пресли Уокер Гербер родился 2 июля в 1999 году в Лос-Анджелесе.

В моделинг он попал еще 15-летним подростком, подписав контракт с престижным агентством IMG Models.

Свой дебютный выход на подиум юноша совершил в 17 лет на показе Moschino в Лос-Анджелесе, после чего участвовал в дефиле Dolce & Gabbana в Милане и становился лицом кампейнов Calvin Klein.

В Пресли остались родители Синди Кроуфорд и Рэнде Гербер, а также сестра Кайя.

Источник : People

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