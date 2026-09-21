20 сентября и в ночь на 21 сентября украинские военные нанесли удары по ряду военных целей в Донецкой области и в Белгородской области РФ.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили РЛС Каста и пункт управления БПЛА РФ

По данным Генштаба, один из ударов пришелся на район населенного пункта Пикузы в Донецкой области. Там Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию Каста.

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Речь идет о мобильной РЛС Каста-2Е2 (39Н6), предназначенной для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников на малых высотах. Ее дальность составляет до 150 км, а ориентировочная стоимость — от $60 млн.

Еще одной целью стал пункт управления российскими беспилотниками. Его поразили в районе Днепроэнергии в Донецкой области.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по территории РФ. Вблизи Старого Хутора в Белгородской области было поражено место сосредоточения личного состава российских войск.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Напомним, что 19 сентября и в ночь на 20 сентября Силы обороны также нанесли удары по ряду военных объектов РФ.

В районе Украинки в Запорожской области был уничтожен ЗРК Бук-М3, а возле Балки в Донецкой области — российская РЛС Небо-У. Возле Северскодонецка в Луганской области под удар попал завод по производству БпЛА.

Также в Донецкой области в районе Зоряного был поражен командно-наблюдательный пункт, а возле Старомихайловки — пункт управления беспилотными системами РФ.