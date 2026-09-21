Самовольное оставление воинской части или места службы во время военного положения является уголовным правонарушением. Однако для тех, кто впервые совершил СОЧ, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности при определенных условиях.

Что будет за первое СОЧ, есть ли судимость и как можно вернуться на службу, разбирались Факты ICTV.

Первое СОЧ: ответственность

Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, а также за дезертирство.

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СОЧ предусмотрено статьей 407 УК Украины, а дезертирство — статьей 408 УК Украины. Разница заключается в том, что при дезертирстве военнослужащий оставляет часть или место службы с целью уклониться от военной службы.

За СОЧ и дезертирство, совершенные в условиях военного положения, Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы.

Однако первое СОЧ не означает, что военнослужащий обязательно будет наказан. Для первого случая закон предусматривает отдельную возможность освобождения от уголовной ответственности, если военнослужащий выполнит установленные условия.

Первое СОЧ: есть ли судимость

Сам факт СОЧ еще не означает появления судимости. По закону судимость возникает после того, как военнослужащего признает виновным суд. То есть открытие уголовного производства или сообщение о подозрении не делает человека судимым.

Если военнослужащего освобождают от уголовной ответственности в предусмотренном законом порядке, обвинительного приговора с назначением наказания нет. Соответственно, судимости за первое СОЧ в таком случае не будет.

Таким образом, будет ли судимость за первое СОЧ, зависит от того, чем закончится уголовное производство и вернется ли военнослужащий на службу.

Первое СОЧ: чем грозит и при каких условиях можно избежать уголовной ответственности

Специальный механизм для первого СОЧ появился после принятия закона №3902-IX. Им Уголовный кодекс дополнили частью пятой статьи 401.

Она касается военнослужащего, который впервые во время военного положения совершил правонарушение по статье 407 или 408 УК Украины.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, военнослужащий должен:

добровольно обратиться к следователю, прокурору или в суд с заявлением о желании вернуться на службу;

вернуться в свою или другую воинскую часть либо к месту службы для дальнейшего прохождения службы;

получить письменное согласие командира или начальника воинской части на продолжение службы.

Таким образом, закон требует, чтобы военнослужащий добровольно заявил о желании продолжить службу и получил согласие командования.

Если эти условия выполнены, военнослужащий освобождается от уголовной ответственности за первое СОЧ или дезертирство.

Что будет за первое СОЧ после возвращения

После выполнения необходимых условий вопрос решается в рамках уголовного производства.

Если суд закрывает уголовное производство и освобождает военнослужащего от уголовной ответственности, его должны восстановить на военной службе. После вступления соответствующего судебного решения в законную силу военнослужащий должен прибыть в воинскую часть или к месту службы не позднее 72 часов.

Упрощенное возвращение после СОЧ

Отдельно правительство несколько раз вводило временный механизм, который позволял военнослужащим возвращаться после СОЧ или дезертирства по упрощенной процедуре.

Последнее постановление Кабмина №767, которое позволяло вернуться по упрощенной схеме, касалось тех, кто оставил воинскую часть или дезертировал до 12 июня 2026 года. Рапорт на возвращение по этой процедуре можно было подать до 20 сентября 2026 года.

Как объясняла Фактам ICTV адвокат Виктория Косюк, военнослужащий мог сам выбрать часть, в которую хотел вернуться. Воинская часть должна была рассмотреть рапорт в течение семи календарных дней.

Если ответ был положительным, военнослужащий должен был прибыть в выбранную часть. После возвращения его не могли перевести в другую часть без письменного согласия в течение шести месяцев. Исключение предусматривалось для случаев расформирования, ликвидации или реорганизации части.

Этот механизм упрощал именно возвращение на службу. Но он не отменял требований части пятой статьи 401 УК Украины для освобождения от уголовной ответственности за первое СОЧ.

Срок подачи рапортов по временной упрощенной процедуре завершился 20 сентября 2026 года. Поэтому воспользоваться именно этим механизмом уже нельзя.

— Для тех, кто не успеет воспользоваться экспериментальным проектом до 20 сентября 2026 года, а также для случаев СОЧ, зафиксированных после 13 июня 2026 года, не будет права выбора воинской части, а вернуться можно будет через резервные батальоны, — предупредила Виктория Косюк.

При этом само окончание срока упрощенного возвращения не отменяет возможности освобождения от уголовной ответственности за первое СОЧ. Для этого, как и раньше, необходимо выполнить условия, предусмотренные частью пятой статьи 401 УК Украины.

Первое СОЧ: что изменит законопроект №16074

Сейчас предлагают изменить механизм возвращения военнослужащих после первого СОЧ. 15 сентября 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16074.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в законодательство и сделать основанием для закрытия уголовного производства добровольное возвращение военнослужащего и продолжение им службы.

Проще говоря, сейчас закон говорит об освобождении от уголовной ответственности, а новый законопроект предлагает отдельно прописать в процессуальном законодательстве основание, по которому уголовное производство можно будет закрыть.

Речь идет о военнослужащих, которые впервые во время военного положения совершили СОЧ или дезертирство, а затем добровольно вернулись в свою или другую воинскую часть и продолжили службу.

Чем новый порядок будет отличаться от действующего

Главное изменение заключается в упрощении процедуры. Сейчас военнослужащий, который хочет воспользоваться возможностью освобождения от уголовной ответственности за первое СОЧ, должен обратиться к следователю, прокурору или в суд, заявить о желании продолжить службу и получить письменное согласие командира.

Согласно законопроекту №16074 ключевыми будут добровольное возвращение и дальнейшее прохождение службы. Факт возвращения и продолжения службы должен подтвердить командир или начальник воинской части.

Если уголовное производство еще находится на досудебном этапе, его сможет закрыть прокурор. Если дело уже рассматривается судом, решение будет принимать суд.

Отдельно законопроект предлагает упростить само восстановление на службе. Военнослужащий, которому приостановили службу из-за СОЧ или дезертирства, сможет лично подать заявление или рапорт о возвращении в свою или другую воинскую часть.

После прибытия командир в течение 72 часов должен восстановить военную службу и действие контракта, а также выплату денежного и других видов обеспечения. При этом время, в течение которого военная служба была приостановлена, не оплачивается.

Таким образом, если законопроект №16074 примут, для военнослужащего процедура возвращения может стать проще: добровольное возвращение и продолжение службы станут основанием для закрытия уголовного производства.

Пока этот законопроект не принят. Поэтому в 2026 году действуют нынешние правила. Первое СОЧ не отменяет уголовную ответственность, но при выполнении определенных законом условий военнослужащий может быть от нее освобожден.

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