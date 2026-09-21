Российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, в частности по сети автозаправочных комплексов в Житомирской области. За одно утро под вражескую атаку попали две АЗС в Звягельском районе.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на АЗС в Житомирской области

Сначала войска РФ нанесли удар по автозаправке на трассе М-06 в пригороде Звягеля Житомирской области.

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Вскоре армия РФ повторно атаковала автозаправочный комплекс в Звягельском районе. По оперативной информации, на этот раз повреждения получила АЗС от сети WOG.

На месте происшествия сразу приступили к работе специальные службы, которые занимались локализацией пожара и обеспечением безопасного движения транспорта. Ликвидация последствий усугублялась постоянной угрозой повторных вражеских ударов.

По оперативной информации, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Специальные службы уже полностью ликвидировали последствия вражеской атаки. Движение по международной трассе М-06 в пригороде Звягеля полностью восстановлено.

В связи с увеличением количества атак в ОВА призвали владельцев и посетителей АЗС соблюдать правила безопасности, находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги и не оставлять свои автомобили на территории АЗС.

Фото: Житомирская ОВА

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