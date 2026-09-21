Российские оккупационные администрации заявили о завершении голосования на временно оккупированных территориях Украины, обнародовав показатели явки, значительно превышающие средние цифры в самой России.

Результаты выборов в России на ВОТ

Как сообщает ЦПД, по данным созданных оккупантами так называемых избирательных комиссий, явка на оккупированной части Донетчины якобы превысила 81%, в Луганской области составила почти 80%, на захваченной части Запорожской области — более 79%, а в Херсонской — 74,6%.

В то же время, по официальным данным российской ЦИК, общая явка на выборах в Госдуму РФ составила около 56,7%.

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Такие показатели на оккупированных территориях используются российскими властями для создания впечатления якобы высокой вовлеченности местного населения в политические процессы РФ и так называемой интеграции захваченных регионов.

Голосование происходило в условиях российской оккупации и без независимого международного наблюдения. В частности, оккупационные администрации проводили подворовые обходы, в ходе которых членов так называемых избирательных комиссий могли сопровождать вооруженные российские военные.

Украина не признает проведение выборов РФ на своих временно оккупированных территориях, а их результаты не имеют юридической силы в соответствии с украинским законодательством, отмечает ЦПД.

Результаты выборов в Госдуму РФ

В России завершились первые после начала полномасштабной войны против Украины выборы в Государственную Думу.

По данным российской ЦИК после обработки 93% протоколов, партия власти Единая Россия получала 57,83% голосов. Это больше, чем на парламентских выборах 2021 года, когда ее результат составил 49,82%.

КПРФ набирала 13,81%, ЛДПР – 8,93%, партия Новые люди – 7,97%. Справедливая Россия получала 4,96% голосов, тогда как для прохождения в нижнюю палату парламента необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Кандидаты от Единой России также лидировали в 208 из 225 одномандатных округов. При таких результатах партия могла сохранить конституционное большинство в Госдуме.

Всего в выборах участвовало десять партий.

Партии, проходившие в российский парламент, поддерживают политику Кремля по войне против Украины. Партия Яблоко, декларировавшая антивоенную позицию, не смогла принять полноценного участия в федеральных выборах после отмены регистрации ее списка Верховным судом РФ и снятия части кандидатов в регионах.

В этот раз российские власти впервые проводили выборы в Госдуму также на украинских территориях, оккупированных после 2022 года. Голосование проходило и в захваченном Россией в 2014 году Крыму, где Москва уже раньше организовывала свои выборы, результаты которых Украина и западные страны не признавали.

Реакция ЕС на выборы РФ на ВОТ

Европейский Союз заявил, что выборы в Госдуму РФ 18–20 сентября прошли на фоне дальнейшего сворачивания демократии, репрессий против оппозиции и ограничения доступа к независимой информации.

Отдельно в ЕС подвергли критике недопуск кандидатов партии Яблоко и решение России не приглашать наблюдателей ОБСЕ.

Также Евросоюз осудил проведение российского голосования на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В ЕС подчеркнули, что не признают ни проведение этих выборов на ВОТ, ни их результаты. Лица, имеющие отношение к организации такого голосования, могут попасть под санкции.

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