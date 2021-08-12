У Зинченко наименьшая зарплата среди игроков Манчестер Сити

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получает наименьшую зарплату в команде. В то же время полузащитник, футболист чемпионов Англии Кевин де Брюйне получает почти в двадцать раз больше.

Как пишут в The Sun, Зинченко в Манчестер Сити платят зарплату в сумме €24 тыс. в неделю (£20 тыс.) и €1,18 млн в год (£1 млн).

Таким образом украинец занимает последнее 21-е место среди игроков основного состава клуба.

Наибольше зарабатывает бельгиец Кевин де Брюйне. Его заработок составляет €24 млн в год.

Зинченко на Евро-2020

По итогам чемпионата Европы 2020, где сине-желтые дошли до 1/4 финала, самую высокую оценку в составе сборной Украины получил Александр Зинченко. Таким образом он стал лучшим игроком в составе тогда еще подопечных Шевченко.

Игрок сыграл все пять матчей Евро-2020. Его средняя оценка составляет 6.98 из максимальных 10-ти.

В матче 1/8 финала со Швецией Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Более того, после выступления на Евро-2020 Зинченко добавил в трансферной стоимости. Тогда игрок подорожал на €3 млн — до €28 млн.