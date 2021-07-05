П’ять гравців збірної України стали найкращими футболістами, які добре проявили себе на Євро-2020 у команді. До переліку потрапили Оленксандр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Євгеній Макаренко, Руслан Маліновський та Артем Довбик.

За підсумками чемпіонату Європи 2020, де синьо-жовті дійшли до 1/4 фіналу, найвищу оцінку у складі збірної України отримав Олександр Зінченко.

На Євро-2020 Зінченко відіграв усі п’ять матчів. Його середня оцінка складає 6.98 із максимальних 10-ти.

Зокрема, у матчі 1/8 фіналу зі Швецією гравець відзначився голом і результативною передачею.

Наступним у рейтингу йде Ярмоленко із оцінкою 6.87. Він також відіграв усі можливі матчі за національну збірну на чемпонаті Європи та відзначився двома голами.

Макаренка визнали найкращим гравцем у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією. Він непогано увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.

Оцінки гравців збірної України:

Олександр Зінченко (480 хв) – 6.98

Андрій Ярмоленко (446 хв) – 6.87

Євгеній Макаренко (51 хв) – 6.77

Руслан Маліновський (285 хв) – 6.75

Артем Довбик (15 хв) – 6.67

Сергій Матвієнко (480 хв) – 6.63

Роман Яремчук (431 хв) – 6.56

Георгій Бущан (480 хв) – 6.52

Ілля Забарний (480 хв) – 6.50

Віталій Миколенко (355 хв) – 6.44

Тарас Степаненко (185 хв) – 6.32

Олександр Караваєв (480 хв) – 6.31

Микола Шапаренко (323 хв) – 6.29

Сергій Сидорчук (373 хв) – 6.26

Сергій Кривцов (155 хв) – 6.25

Олександр Зубков (13 хв) – 6.22

Роман Безус (3 хв) – 6.17

Віктор Циганков (139 хв) – 6.13

Артем Бєсєдін (36 хв) – 6.05

Марлос (73 хв) – 6.03

Едуард Соболь (1 хв) – 6.00

3 липня Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Голами відзначились Кейн, Магвайр та Хендерсон.

Факти ICTV вели текстову онлайн-трансляцію та огляд матчу Україна – Англія.

Джерело: Whoscored