П’ять гравців збірної України стали найкращими футболістами, які добре проявили себе на Євро-2020 у команді. До переліку потрапили Оленксандр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Євгеній Макаренко, Руслан Маліновський та Артем Довбик.
За підсумками чемпіонату Європи 2020, де синьо-жовті дійшли до 1/4 фіналу, найвищу оцінку у складі збірної України отримав Олександр Зінченко.
На Євро-2020 Зінченко відіграв усі п’ять матчів. Його середня оцінка складає 6.98 із максимальних 10-ти.
Зокрема, у матчі 1/8 фіналу зі Швецією гравець відзначився голом і результативною передачею.
Наступним у рейтингу йде Ярмоленко із оцінкою 6.87. Він також відіграв усі можливі матчі за національну збірну на чемпонаті Європи та відзначився двома голами.
Макаренка визнали найкращим гравцем у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією. Він непогано увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.
Оцінки гравців збірної України:
- Олександр Зінченко (480 хв) – 6.98
- Андрій Ярмоленко (446 хв) – 6.87
- Євгеній Макаренко (51 хв) – 6.77
- Руслан Маліновський (285 хв) – 6.75
- Артем Довбик (15 хв) – 6.67
- Сергій Матвієнко (480 хв) – 6.63
- Роман Яремчук (431 хв) – 6.56
- Георгій Бущан (480 хв) – 6.52
- Ілля Забарний (480 хв) – 6.50
- Віталій Миколенко (355 хв) – 6.44
- Тарас Степаненко (185 хв) – 6.32
- Олександр Караваєв (480 хв) – 6.31
- Микола Шапаренко (323 хв) – 6.29
- Сергій Сидорчук (373 хв) – 6.26
- Сергій Кривцов (155 хв) – 6.25
- Олександр Зубков (13 хв) – 6.22
- Роман Безус (3 хв) – 6.17
- Віктор Циганков (139 хв) – 6.13
- Артем Бєсєдін (36 хв) – 6.05
- Марлос (73 хв) – 6.03
- Едуард Соболь (1 хв) – 6.00
3 липня Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Голами відзначились Кейн, Магвайр та Хендерсон.
Факти ICTV вели текстову онлайн-трансляцію та огляд матчу Україна – Англія.
Джерело: Whoscored