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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Зінченко став найкращим гравцем збірної України на Євро-2020

Олександр Зінченко

П’ять гравців збірної України стали найкращими футболістами, які добре проявили себе на Євро-2020 у команді. До переліку потрапили Оленксандр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Євгеній Макаренко, Руслан Маліновський та Артем Довбик.

За підсумками чемпіонату Європи 2020, де синьо-жовті дійшли до 1/4 фіналу, найвищу оцінку у складі збірної України отримав Олександр Зінченко.

На Євро-2020 Зінченко відіграв усі п’ять матчів. Його середня оцінка складає 6.98 із максимальних 10-ти.

Зокрема, у матчі 1/8 фіналу зі Швецією гравець відзначився голом і результативною передачею.

Наступним у рейтингу йде Ярмоленко із оцінкою 6.87. Він також відіграв усі можливі матчі за національну збірну на чемпонаті Європи та відзначився двома голами.

Макаренка визнали найкращим гравцем у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією. Він непогано увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.

Оцінки гравців збірної України:

  • Олександр Зінченко (480 хв) – 6.98
  • Андрій Ярмоленко (446 хв) – 6.87
  • Євгеній Макаренко (51 хв) – 6.77
  • Руслан Маліновський (285 хв) – 6.75
  • Артем Довбик (15 хв) – 6.67
  • Сергій Матвієнко (480 хв) – 6.63
  • Роман Яремчук (431 хв) – 6.56
  • Георгій Бущан (480 хв) – 6.52
  • Ілля Забарний (480 хв) – 6.50
  • Віталій Миколенко (355 хв) – 6.44
  • Тарас Степаненко (185 хв) – 6.32
  • Олександр Караваєв (480 хв) – 6.31
  • Микола Шапаренко (323 хв) – 6.29
  • Сергій Сидорчук (373 хв) – 6.26
  • Сергій Кривцов (155 хв) – 6.25
  • Олександр Зубков (13 хв) – 6.22
  • Роман Безус (3 хв) – 6.17
  • Віктор Циганков (139 хв) – 6.13
  • Артем Бєсєдін (36 хв) – 6.05
  • Марлос (73 хв) – 6.03
  • Едуард Соболь (1 хв) – 6.00
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Джерело: Whoscored

Фото: Getty Images

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