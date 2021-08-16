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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Внук легендарного боксера Мухаммеда Али дебютировал на профессиональном ринге

внук мохаммеда алі

В США внук самого известного боксера в истории мирового бокса Мохаммеда Али — Нико Али Волш принял участие в первом поединке на профессиональном ринге. В борьбе 21-летний боксер уверенно одержал победу нокаутом.

Соперником средневеса в его дебютном бою был соотечественник Джордан Викс, для которого это был уже шестой по счету поединок.

Внук бывшего чемпиона мира в тяжелом весе немного больше чем за минуту расправился со своим 29-летним соперником. Он сразу со старта ушел в атаку и начал бить соперника.

На 70-й секунде боя рефери был вынужден остановить бой и назвать победителя.

Поединок прошел 15 августа в рамках боксерского вечера промоутерской компании Top Rank в Катосе, штат Оклахома.

Джордан Викс второй раз за карьеру потерпел поражение в бою. Однако в активе спортсмена четыре победы.

Нико Али Уолш — это сын второй дочери Мохаммеда. Всего у звездного боксера осталось девять детей.

В июне 2016 года Мохаммед Али ушел из жизни. Он умер в возрасте 75 лет.

Причина смерти — септический шок, который произошел по неизвестной естественной причине. Известно, что с 1984 года боксер страдал болезнью Паркинсона.

Похороны состоялись в родном городе Али Луисвилле, штат Кентукки. В семье боксера тогда сообщали, что Мохаммед лично разработал план проведения своих похорон.

Так, местом проведения двухдневной церемонии его похорон была выбрана арена KFC Yum, где состоялся последний бой Али в 1981 году.

Мохаммед провел на профессиональном ринге 61 поединок, из них выиграл 56. Неоднократно получал титулы Боксер года и Боксер десятилетия.

Фото: Нико Али Вошл

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