В США внук самого известного боксера в истории мирового бокса Мохаммеда Али — Нико Али Волш принял участие в первом поединке на профессиональном ринге. В борьбе 21-летний боксер уверенно одержал победу нокаутом.

Соперником средневеса в его дебютном бою был соотечественник Джордан Викс, для которого это был уже шестой по счету поединок.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running ????@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY — Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021

Внук бывшего чемпиона мира в тяжелом весе немного больше чем за минуту расправился со своим 29-летним соперником. Он сразу со старта ушел в атаку и начал бить соперника.

На 70-й секунде боя рефери был вынужден остановить бой и назвать победителя.

Поединок прошел 15 августа в рамках боксерского вечера промоутерской компании Top Rank в Катосе, штат Оклахома.

Джордан Викс второй раз за карьеру потерпел поражение в бою. Однако в активе спортсмена четыре победы.

Нико Али Уолш — это сын второй дочери Мохаммеда. Всего у звездного боксера осталось девять детей.

В июне 2016 года Мохаммед Али ушел из жизни. Он умер в возрасте 75 лет.

Причина смерти — септический шок, который произошел по неизвестной естественной причине. Известно, что с 1984 года боксер страдал болезнью Паркинсона.

Похороны состоялись в родном городе Али Луисвилле, штат Кентукки. В семье боксера тогда сообщали, что Мохаммед лично разработал план проведения своих похорон.

Так, местом проведения двухдневной церемонии его похорон была выбрана арена KFC Yum, где состоялся последний бой Али в 1981 году.

Мохаммед провел на профессиональном ринге 61 поединок, из них выиграл 56. Неоднократно получал титулы Боксер года и Боксер десятилетия.

Фото: Нико Али Вошл