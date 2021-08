В США внук самого известного боксера в истории мирового бокса Мохаммеда Али — Нико Али Волш принял участие в первом поединке на профессиональном ринге. В борьбе 21-летний боксер уверенно одержал победу нокаутом.

Соперником средневеса в его дебютном бою был соотечественник Джордан Викс, для которого это был уже шестой по счету поединок.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running ????@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021