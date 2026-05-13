Сегодня, 13 мая, в мире отмечают сразу несколько интересных праздников — от кулинарных до фольклорных. В этот день почитают яблочный пирог, а также посвящают внимание хумусу, который стал символом ближневосточной кухни. Среди необычных праздников — День лепрекона и Всемирный день одуванчика.

Кроме того, 13 мая считается Днем рождения застежки-липучки, когда в 1958 году швейцарец Жорж де Местраль получил патент на свое изобретение. Православная церковь чтит святую мученицу Гликерию.

Факты ICTV собрали информацию о церковном и светском значении этого дня, именинах, приметах, а также советы, чего стоит избегать, а что сделать именно 13 мая.

Какой сегодня церковный праздник — 13 мая 2026 года

В этот день верующие чтят память святой мученицы Гликерии. Она жила во II веке и с юных лет отличалась глубокой верой во Христа.

За отказ поклониться языческим богам во время гонений на христиан девушку жестоко казнили по приказу императора Марка Аврелия.

В городе Гераклея (современный Текирдаг, Турция), где она приняла мученическую смерть, в ее честь построили храм, в котором хранится ее голова как реликвия.

Кто празднует день ангела 13 мая 2026 года

Именины сегодня отмечают мужчины и мальчики, носящие имена Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Александр, Сергей, Тарас и Ян.

Среди женщин и девочек в этот день принимают поздравления Арина, Ирина и Гликерия.

Что нельзя делать 13 мая 2026 года

Не срывайтесь на эмоции — резкие слова, сказанные сгоряча, могут обернуться непредсказуемыми последствиями как для вас, так и для ваших близких.

Избегайте ссор и проклятий. Любые конфликты или обиды, озвученные в этот день, считались способными привлечь беду.

Не давайте и не берите в долг. Считается, что с вещами или деньгами, которые одалживаешь 13 мая, уходит и часть твоей энергии и благополучия.

Не проливайте слез без надобности. По народному поверью, слезы в этот день могут стать предвестниками печали на долгое время — кто плачет 13 мая без веской причины, рискует часто расстраиваться в течение года.

Что можно делать сегодня

Этот день издавна считался благоприятным для очищения жизненного пространства. Люди убирали в доме, выбрасывали все лишнее и ненужное, чтобы вместе с хламом избавиться от накопленного негатива. Такая практика символизировала не только порядок в доме, но и обновление внутреннего состояния.

Также 13 мая считали особенным для сбора лекарственных трав. По народным представлениям, именно сегодня природа якобы открывает свои сильные исцеляющие свойства — поэтому все собранное в этот день будет иметь особую силу.

Народные приметы на 13 мая 2026 года

Ясное или пасмурное небо в этот день указывает на характер лета. Какой будет погода на святую Гликерию, таким будет и грядущее лето.

Если жаворонки кружатся высоко в небе, день будет солнечным и теплым.

Сильный ветер 13 мая предвещает неустойчивое и переменчивое лето.

Пчелы вылетают из ульев рано утром — на длительный период теплой погоды.

Утренний туман — хороший знак, значит, год будет урожайным.

