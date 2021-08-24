Церемония открытия летней Паралимпиады-2020 пройдет при пустых трибунах. Она во многом повторит ход и структуру церемонии открытия Олимпийских игр.

Церемония открытия состоится сегодня, 24 августа, в Токио на Национальном стадионе в 14.00 по киевскому времени.

Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней — сборная Японии.

Всего в Японии разыграют 539 комплектов наград. На Паралимпиаде будут представлены 22 вида спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады. Они заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.

Украину на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые примут участие в 15 из 22 видов спорта. Это легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон и тхэквондо. Два из нихх — бадминтон и тхэквондо — впервые вошли в программу Паралимпийских игр.