Церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2020 пройде при порожніх трибунах. Вона багато в чому повторить хід і структуру церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Церемонія відкриття відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Токіо на Національному стадіоні о 14.00 за київським часом.

Першою на арену вийде збірна Греції, а останньою – збірна Японії.

Всього в Японії розіграють 539 комплектів нагород. На Паралімпіаді будуть представлені 22 види спорту. Бадмінтон і тхеквондо вперше увійдуть у програму Паралімпіади. Вони замінять вітрильний спорт і одну з дисциплін паралімпійського футболу.

Україну на Паралімпіаді представлять 143 спортсмени, які візьмуть участь у 15 з 22 видів спорту. Це легка атлетика, теніс настільний, паверліфтинг, параканое, паратріатлон, бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Україна дебютує в трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон і тхеквондо. Два з них – бадмінтон і тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.