Защитник киевского Динамо оказался в списке самых перспективных игроков до 20 лет

Центральный защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный попал в список 100 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет.

Соответствующие данные предоставил Международный центр спортивных исследований (CIES), который расположен в Швейцарии.

Украинец занял 20 место в рейтинге.

На первом месте оказался испанский полузащитник Барселоны Педро Гонсалес Лопес (Pedri), на втором – нападающий Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед, а на третьем – левый защитник Спортинга Нуну Мендес.

18-летний Забарный уже сыграл в составе бело-синих 41 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Читайте Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904

Кроме того, защитник Динамо также провел 13 игр в футболке национальной сборной Украины, в составе которой являлся основным центральным защитником на Евро-2020.

Transfermarkt оценивает украинца в €11 млн.

Напомним, ранее авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список из 100 футбольных клубов с самыми дорогими составами.

Донецкий Шахтер в этом перечне занял 55 позицию с показателем в €176 млн, а киевское Динамо, игроки которого подорожали до €135,1, оказалось на 70-й строчке.

Самым дорогим клубом мира на сегодняшний день является английский Манчестер Сити, на втором – ПСЖ, а на третьем – Челси.