Украинская спортсменка и бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио Ирина Коляденко подарила своему тренеру квартиру, полученную от государства.

Спортсменка рассказала, что на День Независимости Украины губернатор Киевской области Василий Володин вручил ей ключи от квартиры в Ирпене. Она призналась, что собственное жилье — это ее заветная мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль.

— У меня даже своей комнаты никогда не было! Так сложилась моя жизнь. И вот сегодня я держу право собственности на однокомнатную квартиру на 41 кв. м. Уже завтра я могла начать ремонтные работы, — написала Коляденко в Instagram.

Однако она отметила, что за всеми ее успехами и победами стоит еще один человек — ее тренер Владимир Яременко, с которым она работает на протяжении восьми лет.

— Было такое время, когда он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и жена не видят месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь, не имея своего собственного жилья, — рассказала Ирина.

Спортсменка подчеркнула, что ценит вклад своего тренера и понимает, на какие жертвы он шел ради этой победы.

— Я хочу сказать своему тренеру спасибо! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А вы мне как всегда поможете, — сказала Коляденко.

4 августа Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио в женской борьбе в весе до 62 кг. В финальной схватке за третье место она одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1.

Фото: Ирина Коляденко