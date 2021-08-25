Українська спортсменка і бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо Ірина Коляденко подарувала своєму тренеру квартиру, отриману від держави.

Спортсменка розповіла, що на День Незалежності України губернатор Київської області Василь Володін вручив їй ключі від квартири в Ірпені. Вона зізналася, що власне житло – це її заповітна мрія, не менше бажана, ніж олімпійська медаль.

– У мене навіть своєї кімнати ніколи не було! Так склалося моє життя. І ось сьогодні я тримаю право власності на однокімнатну квартиру на 41 кв. м. Уже завтра я могла почати ремонтні роботи, – написала Коляденко в Instagram.

Однак вона зазначила, що за всіма її успіхами та перемогами стоїть ще одна людина – її тренер Володимир Яременко, з яким вона працює протягом восьми років.

– Був такий час, коли він мені купував одяг. Його маленька дочка Тетяна і дружина не бачать місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу, не маючи свого власного житла, – розповіла Ірина.

Спортсменка наголосила, що цінує внесок свого тренера та розуміє, на які жертви він йшов заради цієї перемоги.

– Я хочу сказати своєму тренеру дякую! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременко. Ви її заслужили! А я продовжую мріяти і працювати над втіленням своєї мрії. А ви мені як завжди допоможете, – сказала Коляденко.

4 серпня Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх у Токіо в жіночій боротьбі у вазі до 62 кг. У фінальній сутичці за третє місце вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1.

Фото: Ірина Коляденко