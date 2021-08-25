Украинская пловчиха Мерешко завоевала первое золото на Паралимпиаде

Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первую золотую медаль для сборной Украины на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Она стала первой в соревнованиях на дистанции 50 м вольным стилем.

Украинка финишировала за 33.11 с, опередив на 0,04 с американскую спортсменку Элизабет Маркс.

Бронзовая медаль досталась еще одной украинской пловчихе Анне Гонтар. Она преодолела дистанцию за 33.40.

Елизавета Мерешко — 29-летняя паралимпийка из Херсона. В 2016 году на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Мерешко завоевала четыре золотые награды и одну бронзовую.

Также на ее счету ряд медалей на чемпионатах мира и Европы. В 2016 году пловчиха стала лауреатом Всеукраинской премии Женщина III тысячелетия.