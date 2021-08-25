Плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала першу золоту медаль для збірної України на Паралімпійських іграх-2020 в Токіо. Вона стала першою у змаганнях на дистанції 50 м вільним стилем та встановила паралімпійський рекорд.

Українка фінішувала за 33.11 с, випередивши на 0,04 с американську спортсменку Елізабет Маркс.

Бронзова медаль дісталася ще одній українській плавчині Анні Гонтар. Вона подолала дистанцію за 33.40.

Єлизавета Мерешко – 29-річна паралімпійка з Херсона. У 2016 році на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро Мерешко завоювала чотири золоті нагороди та одну бронзову.

Також на її рахунку низка медалей на чемпіонатах світу та Європи. У 2016 році плавчиня стала лауреатом Всеукраїнської премії Жінка ІІІ тисячоліття.

Анні Гонтар 17 років, вона представляє Миколаїв. Паралімпійські ігри-2020 в Токіо стали першими у її професійній кар’єрі.

Серед українських спортсменів, які беруть участь у змаганнях, Гонтар є наймолодшою. У її активі також срібні та бронзові нагороди чемпіонатів світу та Європи.

Паралімпійські ігри-2020 у столиці Японії триватимуть до 5 вересня. Церемонія відкриття відбулася 24 серпня.

У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн. Україну представляють 143 паралімпійці, які боротимуться за медалі у 15 видах спорту.