Украинский борец и олимпийский призер Ирина Коляденко на днях шокировала всех новостью о том, что квартиру, полученную от Киевской облгосадминистрации за медаль, она дарит своему тренеру Владимиру Яременко.

Однако вскоре после этого поступка местная власть подарила спортсменке еще одно жилье в Ирпене.

Подробнее о подарке Коляденко, что говорили об этом родители и какие впечатления у тренера — в материале Фактов ICTV.

Коляднеко объяснила, что подарила однокомнатную квартиру тренеру за его помощь и поддержку в спортивной карьере.

— Я подарила тренеру квартиру за то, что он помог мне завоевать бронзовую медаль Олимпиады-2020 и вообще помогает в течение моей жизни. Мы с ним работаем восемь лет, — добавила борец.

Как отметила девушка, она сделала все, что было в ее силах.

В День Независимости Украины, 24 августа, Коляденко вручили ключи от квартиры, которую она осмотрела и стала думать, как отдать ее тренеру.

— Ночь думала, как правильно сделать, как эмоционально написать, о том, что я ее дарю. Меня никто не заставлял, это мое решение и утром 25 августа я запостила текст, — добавила борец.

После этого поступка власти Ирпеня подарили еще одну квартиру Коляденко. Девушка признается, что не ожидала и не знала об этом.

— Через несколько часов городские власти и наши предприниматели подарили сертификат на еще одну однокомнатную квартиру, куда я могу заехать, делать ремонт и жить. Я удивлена, ​​ведь это очень великий подарок как для меня, так и тренера, — добавила она.

По словам Коляденко, сначала ее родители были шокированы поступком, но потом с пониманием отнеслись.

— Они лично знакомы с тренером, и я им постоянно рассказываю, что и как происходит в нашей жизни, — добавила борец.

В то же время сам тренер рассказал, что не помнит, чтобы спортсмены так благодарили наставникам за достижения.

— У меня не было никаких эмоций, потому что они остались в Токио. Пока еще не думал, что делать с квартирой, но ключи уже есть, — добавил он.

4 августа Ирина Коляденко заняла третье место на Олимпиаде-2020 в Токио в женской борьбе в весе до 62 кг.

В финальной схватке за бронзу она одолела Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 3:1.