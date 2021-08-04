Українка Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль літніх Олімпійських ігор у Токіо у жіночій боротьбі у вазі до 62 кг.

У фінальній сутичці за третє місце на п’єдесталі вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1.

Українка тактично грамотно розпочала поєдинок другим номером, тричі виштовхувала суперницю за межі килима і заробила на цьому три очки.

Для 22-річної Ірини Коляденко це перша олімпійська медаль, друга медаль на Іграх-2020 у Токіо у жіночій боротьбі, а також четверта для українських атлетів у спортивній боротьбі.

На старті змагань українка здолала представницю Нігерії Амінат Аденії завдяки перемозі на туше, а в 1/4 фіналу виявилася сильнішою за китаянку Лун Цзя теж завдяки туше.

У поєдинку за вихід до фіналу Ірина поступилася чемпіонці світу 2019 року із Киргизстану Айсулуу Тинибековій.

Ірина Коляденко є чинною чемпіонкою Європи з жіночої боротьби. У 2019 році вона завоювала срібло у ваговій категорії до 65 кг на чемпіонаті світу, що відбувався у Нур-Султані. Це була її перша медаль на дорослому рівні.

В активі українки є ще бронза чемпіонату Європи 2020 року.

Сама Ірина народилася в Ірпіні і є вихованкою Радомишльської ДЮСШ Чемпіонка в молодших вікових категоріях.

Фото: НОК