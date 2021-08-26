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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Стали известны соперники Динамо и Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов

ЛЧ 2022

26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021-2022.

В этом сезоне Украину будут представлять две команды — киевское Динамо и донецкий Шахтер, который успешно преодолел квалификацию.

Стоит отметить, что украинские клубы не могут сыграть на групповом этапе с российскими.

В групповом этапе будут представлены 32 команды, которые разделены на восемь групп. Две команды из группы, которые наберут наибольшее количество очков, выйдут в раунд плей-офф, где продолжат борьбу за кубок.

Группа А

  • Манчестер Сити;
  • ПСЖ;
  • РБ Лейпциг;
  • Брюгге.

Группа B

  • Атлетико;
  • Ливерпуль;
  • Порту;
  • Милан.

Группа С

  • Спортинг;
  • Боруссия Дортмунд;
  • Аякс;
  • Бешикташ.

Группа D

  • Интер;
  • Реал Мадрид;
  • Шахтер;
  • Шериф.

Группа E

  • Бавария;
  • Барселона;
  • Бенфика;
  • Динамо Киев.

Группа F

  • Вильярреал;
  • Манчестер Юнайтед;
  • Аталанта;
  • Янг Бойз.

Группа G

  • Лилль;
  • Севилья;
  • Зальцбург;
  • Вольфсбург.

Группа H

  • Челси
  • Ювентус
  • Зенит;
  • Мальме.
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Фото: УЕФА

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