26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021-2022.
В этом сезоне Украину будут представлять две команды — киевское Динамо и донецкий Шахтер, который успешно преодолел квалификацию.
Стоит отметить, что украинские клубы не могут сыграть на групповом этапе с российскими.
В групповом этапе будут представлены 32 команды, которые разделены на восемь групп. Две команды из группы, которые наберут наибольшее количество очков, выйдут в раунд плей-офф, где продолжат борьбу за кубок.
Группа А
- Манчестер Сити;
- ПСЖ;
- РБ Лейпциг;
- Брюгге.
Группа B
- Атлетико;
- Ливерпуль;
- Порту;
- Милан.
Группа С
- Спортинг;
- Боруссия Дортмунд;
- Аякс;
- Бешикташ.
Группа D
- Интер;
- Реал Мадрид;
- Шахтер;
- Шериф.
Группа E
- Бавария;
- Барселона;
- Бенфика;
- Динамо Киев.
Группа F
- Вильярреал;
- Манчестер Юнайтед;
- Аталанта;
- Янг Бойз.
Группа G
- Лилль;
- Севилья;
- Зальцбург;
- Вольфсбург.
Группа H
- Челси
- Ювентус
- Зенит;
- Мальме.
Фото: УЕФА