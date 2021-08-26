26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021-2022.

В этом сезоне Украину будут представлять две команды — киевское Динамо и донецкий Шахтер, который успешно преодолел квалификацию.

Стоит отметить, что украинские клубы не могут сыграть на групповом этапе с российскими.

В групповом этапе будут представлены 32 команды, которые разделены на восемь групп. Две команды из группы, которые наберут наибольшее количество очков, выйдут в раунд плей-офф, где продолжат борьбу за кубок.

Группа А

Манчестер Сити;

ПСЖ;

РБ Лейпциг;

Брюгге.

Группа B

Атлетико;

Ливерпуль;

Порту;

Милан.

Группа С

Спортинг;

Боруссия Дортмунд;

Аякс;

Бешикташ.

Группа D

Интер;

Реал Мадрид;

Шахтер ;

; Шериф.

Группа E

Бавария;

Барселона;

Бенфика;

Динамо Киев.

Группа F

Вильярреал;

Манчестер Юнайтед;

Аталанта;

Янг Бойз.

Группа G

Лилль;

Севилья;

Зальцбург;

Вольфсбург.

Группа H

Челси

Ювентус

Зенит;

Мальме.

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Фото: УЕФА