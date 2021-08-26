Во среду, 25 августа, состоялся второй матч Шахтер — Монако в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22. Встреча проходила в Харькове на стадионе Металлист и завершилась со счетом 2:2 в дополнительное время.

Матч Шахтер — Монако — обзор

Матч проходил при большем проценте контроля мяча со стороны горняков, однако монегаски чаще атаковали. Они били по воротам почти в три раза чаще, чем игроки Шахтера.

Уже на 18-ой минуте нападающий Монако Бен Йеддер открыл счет, а через 21 минуту он удвоил преимущество. В первом тайме горняки так и не смогли отыграть хотя бы один мяч.

Второй тайм начался с замены Матвиенко на Исмаили. Шахтер пытался атаковать, но попытки забить гол не увенчались успехом. На 66-ой минуте вместо Тете на поле вышел Марлос. Через восемь минут он сократил отставание после эффектной позиционной атаки.

Основное время встречи закончилось со счетом 2:1. В предыдущие годы это считалось бы поражением, несмотря на равный счет по сумме двух встреч, но в этом сезоне УЕФА отменил правило выездного гола. Это означает, что гол, забитый на домашнем стадионе или в гостях, имеет одинаковую ценность.

Дополнительное время проходило в умеренном темпе, с большим количеством замен. Все близилось к серии пенальти, но на 115-ой минуте Агилар забил автогол. До конца дополнителых таймов Монако так и не смог отыграться. Таким образом Шахтер по сумме двух встреч прошел (3:2) в групповой этап Лиги чемпионов.

Голы: Бен Йеддер (18, 39), Марлос (74), Агілар (автогол, 115)

Состав:

Шахтер: Пятов, Матвиенко (Исмаили, 46), Марлон, Витао (Кривцов, 101), Додо, Антонио (Степаненко, 86), Соломон (Мудрик, 82), А. Патрик, Майкон, Тете (Марлос, 66), Траоре (Фернандо, 101).

Монако: Нубель, Сидибе (Агилар, 98), Бадьяшиль, Марипан, Оливейра (Якобс, 117), Чуамени (Дисаси, 117), Фофана, Головин (Диоп, 76), Ж.Мартинш (Лукас, 70), Фолланд, Бен-Йеддер (Исидор, 76).

Фото: Шахтер