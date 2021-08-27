Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

27 августа в Токио стартовал третий день Паралимпийских игр-2020. Лидером соревнований по количеству выигранных наград сейчас является сборная Китая.

На счету этой страны 28 наград, среди них 12 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых.

На втором месте в медальном зачете расположилась Австралия. В активе этой страны 16 медалей — семь золотых, три серебряных и шесть бронзовых.

Тройку лидеров замыкает Великобритания. В этой сборной шесть золотых медалей, восемь серебряных и пять бронзовых.

Сборная Украины опустилась с 9-го на 11-е место. Однако наши паралимпийцы смогли уже завоевать 11 наград — одну золотую, семь серебряных и три бронзовых.

Всего в топ-10 попали сборные ПКР (17 медалей), Нидерландов (10), Италии (11), Бразилии (10), США (4) и Колумбии (4).

Паралимпийские игры-2020 в японской столицу продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийцы в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

Уже успели отметиться пловчиха Елизавета Мерешко, которая принесла Украине золото и серебро и установила новый паралимпийский рекорд, Анна Гонтарь завоевала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак и Олег Вирченко — серебро.

Среди фехтовальщиков медали завоевали Артем Манько, Евгения Бреус и Елена Федота.

Также 27 августа наши легкоатлеты сумели завоевать награды, среди них Владислав Белый (серебро) и Юлия Павленко (бронзу).