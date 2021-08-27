Павленко стала бронзовым призером Паралимпиады-2020 и принесла Украине 10-ю медаль

В пятницу, 27 августа, украинка Юлия Павленко принесла Украине десятую награду на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Спортсменка заняла третье место в прыжках в длину.

30-летняя Павленко завоевала бронзовую медаль в паралимпийских соревнованиях по прыжкам в длину в классе Т11. Спортсменка показала результат 4.86 м.

Украинке к золоту не хватило 14 сантиметров.

Первое место досталось представительнице Бразилии Сильвании Коста де Оливейре с результатом 5 метров.

Серебро завоевала узбекистанка Асила Мирзайорова — 4.91 м.

Что известно о Павленко

Юлия Павленко родилась в 1991 году в Донецкой области. Она мастер спорта Украины международного класса.

Участница Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.

В 2019 году Павленко стала серебряным призер чемпионата мира. А в 2021-м — двукратной чемпионкой и бронзовым призером чемпионата Европы.

Паралимпиада-2020 в японской столице продлится до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 160 стран в 22 видах спорта.

От Украины на соревнования поехали 143 паралимпийцы. Они борются в 15 видах спорта.

По состоянию на 27 августа на счету сборной Украины уже 10 медалей: одно золото, шесть серебряных медалей и три бронзы.

С этим результатом наша команда занимает 10-е место в медальном зачете.

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