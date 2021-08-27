Павленко стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2020 і принесла Україні 10-ту медаль

У п’ятницю, 27 серпня, українка Юлія Павленко принесла Україні десяту нагороду на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Спортсменка посіла третє місце у стрибках у довжину.

30-річна Павленко завоювала бронзову медаль у паралімпійських змаганнях зі стрибків у довжину в класі Т11. Спортсменка показала результат 4.86 м.

Українці до золота не вистачило 14 сантиметрів.

Перше місце дісталось представниці Бразилії Сільванії Коста де Олівейрі із результатом 5 метрів.

Срібло виборола узбекистанка Асіла Мірзайорова – 4.91 м.

Що відомо про Павленко

Юлія Павленко народилася у 1991 році у Донецькі області. Вона майстер спорту України міжнародного класу.

Учасниця Паралімпійських ігор 2008, 2012 та 2016 років.

У 2019 році Павленко стала срібною призерка чемпіонату світу. А у 2021-му – дворазовою чемпіонкою та бронзовою призеркою чемпіонату Європи.

Паралімпіада-2020 у японській столиці триватиме до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Від України на змагання поїхали 143 паралімпійці. Вони боряться у 15 видах спорту.

Станом на 27 серпня на рахунку збірної України вже 10 медалей: одне золото, шість срібних медалей і три бронзи.

Із цим результатом наша команда посідає 10-те місце у медальному заліку.

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