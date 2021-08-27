Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22 прошла в Стамбуле 27 августа.

По ее итогам определились составы восьми квартетов на стадии группового этапа турнира. Украина на этой стадии турнира представлена ​​не будет впервые с сезона 2007/08, ведь луганская Заря не смогла преодолеть квалификацию.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2021/22:

Группа A : Лион, Рейнджерс, Спарта Прага, Брондбю;

: Лион, Рейнджерс, Спарта Прага, Брондбю; Группа B : Монако, ПСВ, Реал Сосьедад, Штурм;

: Монако, ПСВ, Реал Сосьедад, Штурм; Группа C : Наполи, Лестер, Спартак Москва, Легия;

: Наполи, Лестер, Спартак Москва, Легия; Группа D : Олимпиакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен;

: Олимпиакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен; Группа E : Лацио, Локомотив Москва, Марсель, Галатасарай;

: Лацио, Локомотив Москва, Марсель, Галатасарай; Группа F : Брага, Црвена Звезда, Лудогорец, Мидтьюлланн;

: Брага, Црвена Звезда, Лудогорец, Мидтьюлланн; Группа G : Байер Леверкузен, Селтик, Бетис, Ференцварош;

: Байер Леверкузен, Селтик, Бетис, Ференцварош; Группа H: Динамо Загреб, Генк, Вест Хэм Юнайтед, Рапид.

Команды, занявшие первые места в своих группах, выйдут напрямую в плей-офф Лиги Европы. Команда, будет второй после шести туров, поспорит за выход в плей-офф с командой, которая займет третье место в Лиге чемпионов. Третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой из Лиги конференций за выход в 1/8 финала ЛК.

Первый матч запланирован на 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.

Жеребьевка Лиги чемпионов

26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.

Украину в турнире представят Динамо Киев и Шахтер Донецк. Подопечные Мирчи Луческу попали в квартет Е, а горняки осенью снова встретятся с Реалом и Интером, как и в прошлом сезоне.

Подробнее с результатами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.