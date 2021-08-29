Новый и.о. тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков выступил с речью после официального представления. В воскресенье, 27 августа, в Киеве состоялась презентация нового тренерского штаба.

Петраков рассказал об эмоциях после назначения исполняющим обязанности за две недели до первого матча.

— Сначала откровенно было очень трудно. Я согласился, сильно переживал, потому что взял на себя огромную ответственность. Но сейчас уже нормально. Сегодня (29 августа, — Ред.) увижу ребят, я уже со всеми созванивался… Это специфика национальных сборных, здесь раскачки нет. Здесь надо быть профессионалом и уметь собраться за два дня.

Новый коуч сборной Украины по футболу рассказал, что не будет менять капитана и вице-капитана команды. Ими останется Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко соответственно.

— Я ничего не хочу менять, как было — так и пусть останется. Они это заслужили, я с ними разговаривал.

О том, что сборная Украины получила нового тренера стало известно 18 августа. О решении назначить Петракова исполняющим обязанности главного тренера сообщила УАФ.

В начале августа пост главного коуча сборной Украины по футболу оставил Андрей Шевченко. Он работал с национальной сборной последние пять лет.

После этого на место Шевченко хотели назначить Сергея Реброва. Однако сейчас у него подписан контракт с ФК Аль-Айн (ОАЭ), который он не смог досрочно разорвать.

По данным СМИ, Ребров станет главным тренером позже, именно поэтому Александр Петраков стал исполняющим обязанности.