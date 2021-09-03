Украинский пловец Максим Крипак стал самым успешным паралимпийцем в истории Паралимпийской сборной Украины.

На летней Паралимпиаде-2020 в Токио 26-летний Крипак завоевал семь наград, из которых пять — золотого сорта. Благодаря такому успеху в японской столице Максим побил украинский рекорд по количеству наград на Паралимпиадах.

Его первой Паралимпиадой стали соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Там он завоевал восемь наград, из которых пять также золотые.

На нынешней Паралимпиаде Крипаку покорилось сразу несколько мировых рекордов. Это произошло на дистанции 200 метров вольным стилем — Крипак побил мировой рекорд, принадлежавший другому украинцу Денису Дуброву, который он установил в Рио-2016.

Крипак также стал автором нового мирового рекорда на дистанции 100 метров на спине.

Все медали Крипака в Токио:

Золото:

дистанция 100 м баттерфляем;

дистанция 100 м вольным стилем;

дистанция 100 м на спине;

дистанция 200 м комплексным плаванием;

дистанция 400 м вольным стилем;

Серебро:

дистанция 50 м вольным стилем;

Бронза:

эстафета 4х100 м вольным стилем.

Стоит отметить, что призовые за завоеванные медали украинских спортсменов такие же, как и за олимпийские, а именно: $125 тыс. за золото, $80 тыс. за серебро и $55 тыс. за бронзу.

Итак, учитывая семь медалей, Крипак уже гарантировал себе призовые в размере в $760 тыс., что в гривневом эквиваленте составляет космические 20,44 млн.

Что известно о Крипаке?

26-летний Максим Крипак родился в Харькове и занимается в Харьковском региональном центре физической культуры и спорта лиц с инвалидностью Инваспорт.

С детства он имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сначала занимался плаванием для реабилитации, но впоследствии выбрал спорт как профессию.

Спортсмен выступает в паралимпийской категории S10 — туда входят атлеты с минимальным повреждением тела, которые влияют на функционирование ног.