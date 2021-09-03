Український плавець Максим Крипак завоював золото у комплексному плаванні на дистанції 200 метрів на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

Він показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

Другим фінішу дістався представник Італії Стефано Раймонді, а третім став нідерландець Бас Таккен.

Для 26-річного Максима це вже п’ята медаль найвищого ґатунку та сьома загалом на цій Паралімпіаді.

Раніше він став паралімпійським чемпіоном на дистанціях у 100 та 400 метрів вільним стилем, а також на 100-метрівці батерфляєм, на дистанції 100 метрів на спині. В активі Максима є срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем.

2 вересня на дистанції 100 метрів на спині у класі S10 Крипак встановив світовий рекорд, оновивши його на 0,05 секунд.

Наразі в активі збірної України 90 медалей: 22 золотих, 43 срібних і 25 бронзових. З цим результатом наша збірна посідає п’яту сходинку у медальному заліку Паралімпіади в Токіо.