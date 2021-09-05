У Токіо завершилася церемонія закриття Паралімпійських ігор-2020

У столиці Японії 5 вересня офіційно завершилися Паралімпійські ігри-2020, під час яких найкращі спортсмени світу змагалися за престижні медалі.

Український прапор проніс дворазовий паралімпійський чемпіон з кульової стрільби Василь Ковальчук. Під час змагань 48-річний спортсмен завоював дві нагороди – срібло та бронзу.

На церемонії закриття Ігор паралімпійський прапор передали Франції, яка у 2024 році прийматиме Паралімпіаду (спортивні змагання відбудуться у Парижі).

Як і церемонія закриття Олімпійських ігор-2020, цей захід також відбувався без глядачів, однак на трибунах перебували деякі почесні гості.

Згідно з традицією, у Токіо погасили паралімпійський вогонь, який запалили під час урочистої церемонії відкриття цьогорічних змагань.

За цей час понад 100 країн світу поповнили свої скарбнички спортивними нагородами. Китай очолив медальний залік – паралімпійці вибороли 207 медалей (96 золотих, 60 срібних та 51 бронзову).

На другому місці – Велика Британія зі 124 нагородами (41 золота, 38 срібних та 51 бронзова), а третє місце посіли Сполучені Штати Америки зі 104 паралімпійськими медалями (37 золотих, 36 срібних та 31 бронзова).

Україна перебуває на шостому місці у медальному заліку. Під час змагань наші найкращі спортсмени вибороли 98 нагород. Серед них – 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових медалей.