Сборная Украины встретится с командой Чехии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 8 сентября в чешском Пльзене на стадионе Дусан Арена.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

В повторе матч можно будет просмотрен 9 сентября в 11.15 на канале Футбол 1, а также в 19.05 на канале Футбол 2.

Это будет пятая встреча команд в истории. Дважды преимущество было на стороне сине-желтых, один раз наша сборная потерпела поражение и еще одна игра завершилась ничьей.

Последний раз сборные встречались в рамках первого розыгрыша Лиги наций в сентябре и октябре 2018 года.

В отборе к ЧМ-2022 сборная Чехии в квартете Е сейчас занимает второе место имея в активе семь очков. Лидерство в квинтете за командой Бельгии (13). Сборная Украины в группе D имеет пять очков и занимает третье место. Опережают сине-желтых Франция (9) и Финляндия (5).