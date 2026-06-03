Российские войска намерены наносить удары по территории Украины с помощью новых реактивных беспилотников Герань-4, которые могут развивать скорость до 500 км в час.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

РФ планирует применять для ударов реактивные дроны

По его словам, сейчас российские оккупанты уже используют реактивные беспилотники Герань-3, способные развивать скорость до 300 км в час.

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Сейчас украинские военные успешно противодействуют таким воздушным целям.

В перспективе враг планирует применять более быструю модификацию дронов — Герань-4. Ожидается, что их скорость будет составлять от 400 до 500 км в час.

Россияне рассчитывают, что перехват таких беспилотников будет значительно сложнее.

Советник министра обороны подчеркнул, что Украина осознает намерения российской стороны.

По словам Бескрестнова, Силы обороны принимают необходимые контрмеры и налаживают производство специальных дронов-перехватчиков.

Флеш отметил, что сейчас украинские дроны-перехватчики уничтожают около 50% российских Шахедов. Для сравнения, еще зимой этот показатель составлял лишь 10%.

Также советник министра обороны подчеркнул, что в дальнейшем эффективность уничтожения вражеских БпЛА продолжит расти.

По его словам, когда уровень перехвата достигнет 70–80%, целесообразность применения стандартных бензиновых Шахедов для российских войск станет сомнительной.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит справедливые удары в ответ на российские атаки и намерена увеличивать масштабы таких действий.

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