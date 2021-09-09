Мужская сборная Украины по волейболу с третьего места в группе вышла в плей-офф чемпионата Европы-2021, что происходит в польском Гданьске.

Соперником сине-желтых в 1/8 финала Евро-2021 станет команда России, которая заняла второе место в группе С и набрала 11 очков. Украина должна была сначала играть с Турцией, но эта сборная неожиданно уступила в последнем матче группового раунда Финляндии (2:3).

Эта игра 1/8 финала состоится 11 сентября в 18.30 по киевскому времени в Гданьске.

Это будет вторая встреча между Украиной и Россией. Впервые команды пересеклись на Евро-2005, тогда победили россияне со счетом 3:0.

Победитель дуэли Украина — Россия в 1/4 финала сыграет с победителем пары Польша — Финляндия.

На стадии группового этапа сборная Украины в группе А одержала три победы над Бельгией, Португалией и Грецией и потерпела два поражения — от Сербии и Польши.

В плей-офф финала чемпионата Европы по волейболу сборная Украины квалифицировалась досрочно, одолев в четвертом матче Бельгию со счетом 3:1.

Фото: cev.eu