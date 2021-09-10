Не приехал в Харьков: нападающий Динамо мог заразиться Covid-19

Нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес мог заразиться коронавирусом во время выступлений за сборную Венесуэлы.

22-летний игрок остается в составе своей национальной команды, однако от остальных игроков он изолирован, сообщает пресс-служба федерации футбола Венесуэлы.

Эта информация также косвенно подтверждается и списком игроков бело-синих, которые прибыли в Харьков на матч против местного Металиста-1925.

В частности, на игру прибыли вратари – Георгий Бущан, Максим Бойко и Руслан Нещерет; защитники — Александр Сирота, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзера, Александр Тымчик и Артем Шабанов; полузащитники — Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Беньямин Вербич, а также новичок команды Витиньо; нападающие — Илья Шкурин и Владислав Супряга.

Таким образом румынский тренер Динамо Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Рамиреса и в матче Лиги Чемпионов против португальской Бенфики, которая состоится 14 сентября на НСК Олимпийский.

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Напомним, в пятницу, 10 сентября, в 27-летнем возрасте умер экс-футболист Металлиста и молодежной сборной Украины Денис Барвинко.

Причина смерти защитника харьковчан не разглашается.

Барвинко защищал цвета Металлиста с 2011 по 2014 год. За харьковчан в УПЛ он провел семь матчей, в которых отличился одной результативной передачей. В сезоне-2012/13 он завоевал серебряную медаль чемпионата Украины.

Источник: пресс-служба Федерации футбола Венесуэлы

Фото: пресс-служба Динамо Киев