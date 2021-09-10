Не приїхав до Харкова: нападник Динамо міг заразитися Covid-19

Нападаючий київського Динамо Ерік Рамірес міг заразитися коронавірусом під час виступів за збірну Венесуели.

22-річний гравець залишається у складі своєї національної команди, однак від інших гравців його ізольовано, повідомляє прес-служба федерації футболу Венесуели.

Ця інформація також побічно підтверджується і списком гравців біло-синіх, які прибули до Харкова на матч проти місцевого Металіста-1925.

Зокрема, на гру приїхали воротарі – Георгій Бущан, Максим Бойко та Руслан Нещерет; захисники – Олександр Сирота, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Томаш Кендзьора, Олександр Тимчик та Артем Шабанов; півзахисники – Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Леднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Беньямін Вербич, а також новачок команди Вітіньо; нападники – Ілля Шкурін і Владислав Супряга.

Таким чином румунський тренер Динамо Мірча Луческу не зможе розраховувати на Раміреса і в матчі Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки, який відбудеться 14 вересня на НСК Олімпійський.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 10 вересня, у 27-річному віці помер екс-футболіст Металіста і молодіжної збірної України Денис Барвінко.

Причина смерті захисника харків’ян не розголошується.

Барвінко захищав кольори Металіста з 2011 по 2014 рік. За харків’ян в УПЛ він провів сім матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. У сезоні-2012/13 він завоював срібну медаль чемпіонату України.

Джерело: прес-служба Федерації футболу Венесуели

Фото: прес-служба Динамо Київ