Соломон не поможет Шахтеру в матче против Шерифа из-за праздника Йом Кипур

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон не сможет принять участие в стартовом матче своей команды в Лиге Чемпионов.

Дело в том, что игра против Шерифа в Молдове состоится в Тирасполе в среду, 15 сентября, тогда как израильтяне 15 и 16 сентября будут отмечать религиозный праздник Йом Кипур.

Во время этого праздника необходимо строго соблюдать ряд ограничений – в частности, запрещается употреблять пищу и воду, а также выполнять какую-либо работу.

Это уже не первый раз, когда игрок сборной Израиля вынужден пропустить матч – в прошлом году футболист по этой же причине не смог помочь Шахтеру в матче против донецкого Олимпика.

Соломон перешел в стан горняков зимой 2019-го года из Маккаби Петах-Тиква.

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Напомним, Шахтер накануне победил Днепр-1 в матче седьмого тура УПЛ со счетом 2:0. Голами отметились Матвиенко и Траоре.

Таким образом оранжево-черные поднялись на второе место в турнирной таблице и продолжают отставать от киевского Динамо, которое также победило в седьмом туре Металлист-1925 со счетом 2:0, на 3 зачетных пункта.

Оба украинских гранда на этой неделе стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов – киевляне 14 сентября примут на НСК Олимпийский лиссабонскую Бенфику, тогда как горняки отправятся на в Тирасполь на матч против местного Шерифа.

Фото: ФК Шахтер