Соломон не допоможе Шахтарю в матчі проти Шерифа через свято Йом Кіпур

Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон не зможе взяти участь в стартовому матчі своєї команди у Лізі Чемпіонів.

Справа в тому, що гра проти Шерифа у Молдові відбудеться в Тирасполі в середу, 15 вересня, тоді як ізраїльтяни 15 і 16 вересня відзначатимуть релігійне свято Йом Кіпур.

Під час цього свята необхідно суворо дотримуватися низки обмежень – зокрема, забороняється вживати їжу та воду, а також виконувати будь-яку роботу.

Це вже не перший раз, коли гравець збірної Ізраїлю змушений пропустити матч – в минулому році футболіст з цієї ж причини не зміг допомогти Шахтарю в матчі проти донецького Олімпіка.

Соломон перейшов до стану гірників узимку 2019-го року із Маккабі Петах-Тіква.

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Нагадаємо, Шахтар напередодні переміг Дніпро-1 в матчі сьомого туру УПЛ з рахунком 2:0. Голами відзначилися Матвієнко і Траоре.

Таким чином оранжево-чорні піднялися на друге місце в турнірній таблиці і продовжують відставати від київського Динамо, яке також перемогло в сьомому турі Металіст-1925 з рахунком 2:0, на 3 залікових пункти.

Обидва українські гранди на цьому тижні стартують в груповому етапі Ліги чемпіонів – кияни 14 вересня візьмуть на НСК Олімпійський лісабонської Бенфіки, тоді як гірники вирушать на в Тирасполь на матч проти місцевого Шерифа.

Фото: ФК Шахтар