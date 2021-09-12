Динамо и Шахтер синхронно победили своих соперников в УПЛ

Киевское Динамо и донецкий Шахтер переиграли своих соперников в УПЛ со счетом 2:0.
Бело-синие в Харькове одолели местный Металлист-1925, тогда как оранжево-черные с таким же счетом выиграли у Днепра-1 в Киеве.
Металист-1925 – Динамо
Металлист-1925: Сидоренко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк — Марлисон.
Запасные: Шелихов, Западня, Квакич, Батюшин, Протасов, Кравченко, Фабиньо, Задерака, Зубков.
Динамо: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Леднев, Де Пена — Шкурин.
Запасные: Бущан, Вербич, Шепелев, Шабанов, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.
Голы: 47’ Цыганков (Шкурин); 52’ Гармаш (Де Пена).
Шахтер – Днепр-1
Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон — Тете, Алан Патрик, Педриньо — Фернандо.
Запасные: Шевченко, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мудрик, Судаков, Траоре.
Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак — Джурасек, Ди Франко, Когут, Гуцуляк — Довбик.
Запасные: Юрчук, Кравченко, Чуже, Билл, Ярмолюк, Нельсон, Назаренко, Русин.
Голы: 15’ Фернандо (Матвиенко); 87’ Траоре (Алан Патрик).
Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил болельщикам посещать выездные матчи, которые проходят под его эгидой. Соответствующее решение распространяется на Лиги чемпионов, Европы и конференций, а также игры национальных команд.
Болельщики и гостей, и хозяев должны соблюдать ограничения и карантинные требования, действующие в соответствующих странах.
Также футболисты и члены команд, которые вакцинированы или переболели коронавирусом, от обязательного тестирования на Covid-19.
Фото: Динамо Киев