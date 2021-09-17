Украинский пловец Максим Крипак стал самым успешным паралимпийцем в истории Паралимпийской сборной Украины.
На летней Паралимпиаде-2020 в Токио 26-летний Крипак завоевал семь наград, из которых пять — золотого сорта. Благодаря такому успеху в японской столице Максим побил украинский рекорд по количеству наград на Паралимпиадах.
Его первой Паралимпиадой стали соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Там он завоевал восемь наград, из которых пять также золотые.
На нынешней Паралимпиаде Крипаку покорилось сразу несколько мировых рекордов. Это произошло на дистанции 200 метров вольным стилем — Крипак побил мировой рекорд, принадлежавший другому украинцу Денису Дуброву, который он установил в Рио-2016.
Крипак также стал автором нового мирового рекорда на дистанции 100 метров на спине.
Все медали Крипака в Токио:
Золото:
- дистанция 100 м баттерфляем;
- дистанция 100 м вольным стилем;
- дистанция 100 м на спине;
- дистанция 200 м комплексным плаванием;
- дистанция 400 м вольным стилем;
Серебро:
- дистанция 50 м вольным стилем;
Бронза:
- эстафета 4х100 м вольным стилем.
Стоит отметить, что призовые за завоеванные медали украинских спортсменов такие же, как и за олимпийские, а именно: $125 тыс. за золото, $80 тыс. за серебро и $55 тыс. за бронзу.
Итак, учитывая семь медалей, Крипак уже гарантировал себе призовые в размере в $760 тыс., что в гривневом эквиваленте составляет космические 20,44 млн.
Что известно о Крипаке?
26-летний Максим Крипак родился в Харькове и занимается в Харьковском региональном центре физической культуры и спорта лиц с инвалидностью Инваспорт.
С детства он имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сначала занимался плаванием для реабилитации, но впоследствии выбрал спорт как профессию.
Спортсмен выступает в паралимпийской категории S10 — туда входят атлеты с минимальным повреждением тела, которые влияют на функционирование ног.