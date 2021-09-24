Ломаченко подтвердил дату следующего боя и назвал соперника

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко подтвердил предстоящий поединок с ганским боксером Ричардом Комми.

Украинец подтвердил, что они выйдут на ринг 11 декабря 2021 года на легендарной арене Madison Square Garden.

— 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий бой против Ричарда Комми, — сказал боксер в интервью iFL TV.

Ломаченко добавил, что хочет реванша с Теофимо Лопесом, но никто не знает, что будет завтра.

— Сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра опять говорят Да. К тому же, у них есть бой. Лопес сразится в октябре с Камбососом. Я думаю, после этого мы все узнаем, — сказал Ломаченко.

Свой последний бой Василий Ломаченко провел в июне 2021 года, когда нокаутировал японца Масаеши Накатани.

Кто такой Ричард Комми?

34-летний Комми — бывший обладатель пояса IBF в легком весе. В декабре 2019 года он проиграл нокаутом Теофимо Лопесу.

Свой последний бой Комми провел в феврале текущего года, нокаутировав своего соперника — перед ганцем не устоял доминиканец Джексон Маринес.

Комми станет вторым соперником украинца, который встречался с Лопесом и проиграл ему. До этого был Накатани.

В профи ганец провел 33 поединка, в которых 30 раз праздновал победу и еще трижды было зафиксировано поражение — от Роберта Истера-младшего, Дениса Шафикова и Теофимо Лопеса.

Источник: iFL TV