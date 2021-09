Украинский хоккеист вляпался в расистский скандал — в НХЛ требуют наказания

Украинский хоккеист Андрей Денискин, который защищает цвета ХК Кременчуг, попал в расистский скандал, который докатился до НХЛ. Денискин во время матча украинской хоккейной лиги (УХЛ) оскорбил игрока ХК Донбасс Джейлена Смерека.

Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес американца — он изобразил, что сначала чистит, а потом ест банан.

За расизм хоккеиста удалили из ледовой площадки до конца игры, которая завершилась победой Кременчуга.

После игры стало известно, что дисциплинарный комитет лиги открыл производство по факту инцидента и может наказать Денискина.

Сам хоккеист уже извинился за свой поступок в социальной сети Instagram.

— Хочу публично извиниться перед игроком ХК Донбасс Джейленом Смереком. Во время матча Кременчуг — Донбасс, я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расы или национальности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные, — написал Денискин.

Несмотря на извинения Денискина этот эпизод вызвал громкий резонанс и быстро добрался Европы и Америки. Международная федерация хоккея опубликовала заявление по поводу этого инцидента.

— IIHF решительно осуждает действия Андрея Денискина. Для такого явно расистского и неспортивного жеста нет места в нашем спорте и обществе, — заявил президент федерации Люк Тардиф.

Statement of IIHF President Luc Tardif: The IIHF condemns in the strongest possible terms the actions of Andri Denyskin. There is no place for such a blatantly racist and unsportsmanlike gesture in our sport and in society. 1/2 — IIHF (@IIHFHockey) September 27, 2021

Наказать украинца призвал форвард клуба НХЛ Флорида Пантерз Энтони Дюклер, который заявил, что расизм до сих пор остается большой проблемой для хоккея.

— Удивлен ли я? Нет. Это все еще огромная проблема для этой игры. Не могу дождаться, когда услышу наказания, от этого будет многое зависеть для этой игры.

Am I surprised? No. This is still a huge issue in this game. Can’t wait to hear this punishment, a lot on the line for the future of this game. https://t.co/DX86RzbeCJ — Anthony Duclair (@aduclair10) September 27, 2021

Поддержал Ель в ситуации и форвард Питтсбурга Пьер-Оливье Джозеф.

— Мне противно. Мы все с тобой, брат Джейлен Смерек.

I am disgusted we all with you brotha @jalen_smereck https://t.co/1h9Ww11Fov — P.O Joseph (@POJoseph15) September 27, 2021

Эксперт американского телеканала ESPN и бывший вратарь клубов НХЛ Кевин Викис написал, что ожидает длительную дисквалификацию для Денискина.

— Привет, IIHF и УХЛ! Надеюсь на отстранение минимум на один год без оплаты во всех лигах и международных соревнованиях. Действия этого игрока оскорбительные и недопустимы. С нетерпением жду вашего соответствующего решения о наказании.

Hello @iihf and @uhlua ; hoping your decision is minimum 1 year suspension without pay in all league and international competitions. This player’s actions are both hurtful and inexcusable. I eagerly await your appropriate and punitive response .@NHL #HockeyTwitter https://t.co/AVek4mGlhV — Kevin Weekes (@KevinWeekes) September 26, 2021

После четырех встреч Кременчуг занимает первое место в таблице лиги, Донбасс — второй. Обе команды набрали по шесть очков.