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Марія Степанюк |

Украинский хоккеист вляпался в расистский скандал — в НХЛ требуют наказания

Андрій Деніскін

Украинский хоккеист Андрей Денискин, который защищает цвета ХК Кременчуг, попал в расистский скандал, который докатился до НХЛ. Денискин во время матча украинской хоккейной лиги (УХЛ) оскорбил игрока ХК Донбасс Джейлена Смерека.

Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес американца — он изобразил, что сначала чистит, а потом ест банан.

За расизм хоккеиста удалили из ледовой площадки до конца игры, которая завершилась победой Кременчуга.

После игры стало известно, что дисциплинарный комитет лиги открыл производство по факту инцидента и может наказать Денискина.

Сам хоккеист уже извинился за свой поступок в социальной сети Instagram.

— Хочу публично извиниться перед игроком ХК Донбасс Джейленом Смереком. Во время матча Кременчуг — Донбасс, я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расы или национальности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные, — написал Денискин.

Несмотря на извинения Денискина этот эпизод вызвал громкий резонанс и быстро добрался Европы и Америки. Международная федерация хоккея опубликовала заявление по поводу этого инцидента.

— IIHF решительно осуждает действия Андрея Денискина. Для такого явно расистского и неспортивного жеста нет места в нашем спорте и обществе, — заявил президент федерации Люк Тардиф.

Наказать украинца призвал форвард клуба НХЛ Флорида Пантерз Энтони Дюклер, который заявил, что расизм до сих пор остается большой проблемой для хоккея.

— Удивлен ли я? Нет. Это все еще огромная проблема для этой игры. Не могу дождаться, когда услышу наказания, от этого будет многое зависеть для этой игры.

Поддержал Ель в ситуации и форвард Питтсбурга Пьер-Оливье Джозеф.

— Мне противно. Мы все с тобой, брат Джейлен Смерек.

Эксперт американского телеканала ESPN и бывший вратарь клубов НХЛ Кевин Викис написал, что ожидает длительную дисквалификацию для Денискина.

— Привет, IIHF и УХЛ! Надеюсь на отстранение минимум на один год без оплаты во всех лигах и международных соревнованиях. Действия этого игрока оскорбительные и недопустимы. С нетерпением жду вашего соответствующего решения о наказании.

После четырех встреч Кременчуг занимает первое место в таблице лиги, Донбасс — второй. Обе команды набрали по шесть очков.

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