Український хокеїст вляпався у расистський скандал – в НХЛ вимагають покарання

Український хокеїст Андрій Деніскін, який захищає кольори ХК Кременчуг, втрапив у расистський скандал, який докотився до НХЛ. Деніскін під час матчу української хокейної ліги (УХЛ) образив гравця ХК Донбас Джейлена Смерека.

Деніскін продемонстрував расистський жест на адресу американця – він уявно зобразив, що спершу чистить, а потім їсть банан.

За расизм хокеїста вилучили з льодового майданчика до кінця гри, яка завершилася перемогою Кременчуга.

Після гри стало відомо, що дисциплінарний комітет ліги відкрив провадження за фактом інциденту та може покарати Деніскіна.

Сам хокеїст вже вибачився за свій вчинок у соціальній мережі Instagram.

— Хочу публічно вибачитися перед гравцем ХК Донбас Джейленом Смереком. Під час матчу Кременчук – Донбас, я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати як образу щодо расової приналежності. Я поважаю всіх людей незалежно від їхньої раси чи національності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні, – написав Деніскін.

Попри вибачення Деніскіна цей епізод спричинив гучний резонанс та швидко дістався терен Європи та Америки. Міжнародна федерація хокею опублікувала заяву щодо цього інциденту.

— IIHF рішуче засуджує дії Андрія Денискіна. Для такого явно расистського та неспортивного жесту немає місця у нашому спорті та суспільстві, — заявив президент федерації Люк Тардіф.

Statement of IIHF President Luc Tardif: The IIHF condemns in the strongest possible terms the actions of Andri Denyskin. There is no place for such a blatantly racist and unsportsmanlike gesture in our sport and in society. 1/2 — IIHF (@IIHFHockey) September 27, 2021

Покарати українця закликав форвард клубу НХЛ Флорида Пантерз Ентоні Дюклер, який заявив, що расизм досі залишається великою проблемою для хокею.

— Чи я здивований? Ні. Це все ще величезна проблема для цієї гри. Не можу дочекатися, коли почую покарання, від цього буде багато залежати для цієї гри.

Am I surprised? No. This is still a huge issue in this game. Can’t wait to hear this punishment, a lot on the line for the future of this game. https://t.co/DX86RzbeCJ — Anthony Duclair (@aduclair10) September 27, 2021

Підтримав Смерека у ситуації й форвард Піттсбурга П’єр-Олів’є Джозеф.

— Мені гидко. Ми всі з тобою, брате Джейлен Смерек.

I am disgusted we all with you brotha @jalen_smereck https://t.co/1h9Ww11Fov — P.O Joseph (@POJoseph15) September 27, 2021

Експерт американського телеканалу ESPN та колишній воротар клубів НХЛ Кевін Вікіс написав, що очікує на тривалу дискваліфікацію для Деніскіна.

— Привіт, IIHF та УХЛ! Сподіваюся на відсторонення щонайменше на один рік без оплати у всіх лігах і міжнародних змаганнях. Дії цього гравця образливі і неприпустимі. З нетерпінням чекаю вашого відповідного рішення щодо покарання.

Hello @iihf and @uhlua; hoping your decision is minimum 1 year suspension without pay in all league and international competitions. This player’s actions are both hurtful and inexcusable. I eagerly await your appropriate and punitive response .@NHL #HockeyTwitter https://t.co/AVek4mGlhV — Kevin Weekes (@KevinWeekes) September 26, 2021

Після чотирьох зустрічей Кременчук займає перше місце в таблиці ліги, Донбас – другий. Обидві команди набрали по шість балів.