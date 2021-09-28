Донецкий Шахтер во вторник, 28 сентября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 на стадионе НСК Олимпийский в Киеве против миланского Интера. Начало матча в 19.45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Шахтер – Интер

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Симоне Индзаги. На победу нерадзурри принимают ставки с коэффициентом 1.60. Успех горняков оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи — 4.20.

На то, что миланцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.49, а на подопечных Роберто Де Дзерби — 2.95. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 14.50.

Матч в Киеве доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с рефери Иштваном Ковачем. Ему будут ассистировать соотечественники: Василе Маринеску и Овидиу Артене. Обязанности четвертого рефери исполнит Андрей Кивулете. За систему VAR будет отвечать немец Марко Фриц.

Это будет шестая встреча команд в истории. Дважды преимущество было на стороне Интера, еще трижды игра завершалась ничьей.

Последний раз соперники встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 — оба матча завершились со счетом 0:0.

В первом туре группового этапа Шахтер сенсационно уступил молдавскому Шерифу (0:2), а Интер в родных стенах минимально проиграл мадридскому Реалу (0:1).

Фото: ФК Шахтер, Depositphotos