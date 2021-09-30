Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался относительно места проведения предстоящего боя-реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Хирн допускает возможность проведения боя в Восточной Европе, а точнее в Украине, но не скрывает желания провести поединок снова в Великобритании. В то же время, промоутер выступать за место, где проведение боя сможет принести наибольший доход.

— Я хотел бы провести бой в Великобритании. Я уверен, что они (команда Усик, — Ред.) хотели бы провести его в Киеве. У меня нет проблем поехать в Киев. Мы посмотрим вероятный доход, который можно получить. Конечно, Великобритания — наш первый выбор. Мы уже имеем предложения с Ближнего Востока, чтобы провести там реванш, — сказал Хирн.

Он добавил, что хотел бы провести бой на открытой площадке, но сделал бы это в апреле.

Во время пресс-конференции в Киеве после боя промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что сторона Джошуа уже активировала опцию реванша. Бой должен состояться в феврале-марте 2022 года.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Поединок состоялся на лондонской арене Тоттенхэм Хотспур.

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Источник: Boxing News 24