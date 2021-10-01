30 сентября Рома сыграла с Зарей во втором туре Лиги конференций. Встреча состоялась в Запорожье на Славутич-Арене и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Игроки Ромы пошли в наступление с самого начала первого тайма. Уже на 7-й минуте Стефан Эль-Шаарави закатил первый мяч в ворота луганской Зари.

Сергей Булеца почти сразу попытался сравнять счет, но соперник выбил мяч на безопасное расстояние.

На 11-й минуте у Владислава Кочергина были высокие шансы попасть в ворота соперника, однако ему помешал защитник из Ромы.

Дальше в атаку пошел Артем Громов, но его попытка тоже оказалась на удивление неудачной.

Через несколько минут он повторил удар, но голкипер спас ворота Ромы.

Прекрасную возможность сравнять счет имел и Аллахьяр Сайядманеш, но удар случайно заблокировал один из защитников.

На 29-й минуте Стефан Эль-Шаарави едва не удвоил счет матча в пользу своей команды, но Дмитрий Мацапура легко перехватил мяч.

Спас вратарь Зари команду и от удара Эльдора Шомуродова.

На перерыв команды ушли со счетом 0:1 в пользу Ромы.

Исполнил блестящий сейв Дмитрий Мацапура и на 57-й минуте матча от Карлеса Переса.

Отбить атаку вратарю луганской команды удалось также на 64-й минуте.

Однако уже через небольшой промежуток времени Рома забила еще два гола в ворота Зари.

Автором второго гола стал Крис Смоллинг на 66-й минуте, а через две минуты Тамми Эбрахам, оказавшись лицом к лицу с голкипером, закатил мяч в нижний правый угол ворот.

По результатам матча Рома возглавляет таблицу группы C. Заря же занимает последнее место.

21 октября и 4 ноября луганская команда сыграет против софийского ЦСКА.

Фото: ФК Заря