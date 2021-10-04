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Анастасія Рогожінська |

Лучший боксер XXI века: Усик в топ-10 рейтинга Daily Mail

Олександр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александр Усик продолжает покорять мировые боксерские рейтинги после сенсационной победы над Энтони Джошуа.

34-летний украинец поднимается на несколько позиций в различных авторитетных изданиях и журналах, в том числе The Ring и Daily Mail.

Так, британский портал Daily Mail включил Александра Усика в топ-10 боксеров XXI века независимо от веса. Украинец расположился в этом списке на девятой строчке.

В Daily Mail вспоминают, что Усик перешел на профессиональный бокс после звездной любительской карьеры, во время которой он получил золото на Олимпийских играх-2012 в Лондоне и выиграл потрясающих 350 поединков.

Также пишут, что Усик стремительно поднялся в полутяжелом весе, когда завоевал титул чемпиона мира после 10-ти боев и с легкостью победил поляка Кшиштофа Гловацкого.

— И уже через пять поединков Усик стал первым в истории бесспорным чемпионом в полутяжелом весе в эпоху четырех поясов, поскольку он убедительно победил Мурата Гассиева, чтобы выиграть Всемирную боксерскую суперсерию, — говорится в сообщении.

В издании добавляют, что защитив свои пояса еще одним чрезвычайно впечатляющим выступлением против Тони Беллью, Усик сделал шаг к тяжелому весу, где он только укрепил свою превосходную репутацию.

— Он проявил свои способности в тяжелом весе в бою против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисора, но именно против Джошуа 34-летний боксер по-настоящему показал, на что способен, — пишут в издании.

Также отмечают, что Усик в бою против британца благодаря своему изобретательному боковому движению и непоколебимой выносливости получил знаменитую победу.

Рейтинг топ-10 боксеров Daily Mail

  • Флойд Мейвезер
  • Мэнни Пакьяо
  • Сауль Альварес
  • Бернард Хопкинс
  • Хуан Мануэль Маркес
  • Роман Госалес
  • Нонито Донэйр
  • Марко Антонио Баррера
  • Александр Усик
  • Геннадий Головкин

В Daily Mail отметили, что Усик поднимется еще выше в рейтинге, если побьет победителя боя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер.

Отметим, что Усик единственный представитель Украины в рейтинге. Знаменитые Владимир и Виталий Кличко не попадали в этот список.

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Источник: Daily Mail

Фото: УНИАН

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