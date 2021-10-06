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Людмила Богданова |

Українці завоювали дві медалі на Чемпіонаті світу з боротьби в Осло

Українці завоювали дві медалі на Чемпіонаті світу з боротьби в Осло

Україна завоювала дві нагороди на Чемпіонаті світу з боротьби, який проходить в Осло – столиці Норвегії. Бронзові медалі здобули львів’янка Олександра Хоменець та Магомед Закарієв з Одеси.

18-річна Олександра Хоменець змагалася у ваговій категорії 55 кг. У боротьбі за третє місце українка перемогла у росіянки Ольги Хорошавцевої з рахунком 8:10. Хорошавцева двічі ставала чемпіонкою Європи у 2020 та 2021 роках.

24-річний Магомед Закарієв, який виступає у ваговій категорії 97 кг, за бронзову нагороду у чоловічій вільній боротьбі змагався з представником Білорусі Олександром Гуштином, який є триразовим срібним призером Чемпіонатів Європи. Українець переміг його з рахунком 3:9.

Для Закарієва – це перша перемога на рівні чемпіонатів світу серед дорослих, до цього він вигравав нагороди на змаганнях серед юнацьких збірних.

Чемпіонат світу з боротьби проходить в Осло з 2 до 10 жовтня. Збірна України представлена на турнірі у складі 30 осіб. Переважно це спортсмени, які не брали участь в Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Борець і золотий призер Ігор-2020 Жан Беленюк на змагання не поїхав.

На Чемпіонаті світу з боротьби розіграють 30 комплектів нагород. Атлети з України змагаються за медалі в усіх 30-ти дисциплінах – по одному в кожній.

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Фото: НОК

Джерело: НОК

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